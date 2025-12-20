La grave contaminación en Nueva Delhi obliga de nuevo a cancelar un centenar de vuelos

2 minutos

Nueva Delhi, 20 dic (EFE).- Nueva Delhi sigue cubierta este sábado por una densa nube tóxica que redujo la visibilidad a mínimos y obligó a cancelar más de un centenar de vuelos en el principal aeropuerto del país, tras una semana marcada por episodios de contaminación extrema que ya habían paralizado la actividad aérea.

“Ante la previsión de niebla densa en Delhi y en amplias zonas del norte y este de India, las operaciones aéreas podrían verse afectadas en aeropuertos como Delhi, Amritsar, Chandigarh, Lucknow, Varanasi y Patna, con un posible efecto en cadena en toda la red”, advirtió la aerolínea Air India en su cuenta de X.

Por su parte, el aeropuerto internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi aseguró también en X que está aplicando procedimientos de baja visibilidad para tratar de mantener la operativa de los vuelos con la mayor normalidad posible.

En este sentido, al menos 129 vuelos fueron cancelados hoy en el aeropuerto de Delhi debido a la densa niebla, según informó un operador aeroportuario y recogió la agencia local PTI. Del total, 66 correspondieron a llegadas y 63 a salidas.

Este episodio de extrema contaminación también ha paralizado en los últimos días la vida cotidiana en Nueva Delhi, con escuelas cerradas, centenares de vuelos cancelados y accidentes en las principales carreteras debido a la escasa visibilidad provocada por la densa niebla tóxica, que causó ayer al menos 13 muertos.

La calidad del aire en la megalópolis de más de 30 millones de habitantes registró un Índice de Calidad del Aire (ICA) este sábado que tocó en algunos puntos de la ciudad el máximo de la escala, 500 puntos, según datos del Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB), casi veinte veces por encima de los valores recomendados por la OMS, peligrosos para la salud incluso en personas sanas.

Las autoridades mantienen activada la fase IV del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), el nivel más estricto del protocolo, que prohíbe la construcción, restringe los vehículos más contaminantes y fomenta el teletrabajo y la enseñanza híbrida.

La polución que afecta a la capital india se ve agravada por la combinación del tráfico y la actividad industrial, el humo procedente de la quema agrícola en regiones cercanas y las condiciones propias del invierno, que favorecen que los contaminantes queden atrapados cerca del suelo durante varios días. EFE

mtv/ad