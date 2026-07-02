La Guía Repsol otorga 100 nuevos Soletes en Portugal dedicados al verano

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Lisboa, 2 jul (EFE).- La Guía Repsol otorgó este jueves 100 nuevos Soletes en Portugal en la que ya es su segunda edición en el país, en esta ocasión dedicados al verano, para rendir homenaje y dar a conocer locales informales y accesibles que permiten disfrutar de esta calurosa estación.

Entre ellos hay heladerías (12), quioscos (4), cafeterías y pastelerías (17) o locales de tapas (16) -petisquerias, como se las conoce en Portugal-, todos ellos establecimientos donde ir al final de un día de playa o que invitan a disfrutar de una tarde al aire libre en un jardín o terraza.

Aunque también hay novedades en las categorías de restaurantes (26), bares y vinotecas (10) y Fast Good (15), establecimientos imprescindibles para conocer a fondo el país, esenciales en un viaje de verano por las carreteras portuguesas.

Los establecimientos reconocidos están distribuidos a lo largo de todo el país, incluyendo los archipiélagos de Madeira y Azores.

«En esta nueva selección de verano, la Guía Repsol distingue 100 nuevos establecimientos en Portugal, que muestran la diversidad, creatividad y autenticidad de nuestra gastronomía de proximidad. Y esta es, tal vez, la gran virtud de los Soletes: no buscan únicamente lugares perfectos; buscan lugares reales», dijo María Ritter, directora de la Guía Repsol, entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido.

Los nuevos Soletes han sido reconocidos este jueves en una gala celebrada en la Costa de Caparica, en el restaurante ‘Dr. Bernard’; a pie de la ‘Praia do CDS’.

Con estos, Portugal ya cuenta con 381 Soletes desde su primera edición en noviembre del año pasado. EFE

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