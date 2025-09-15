The Swiss voice in the world since 1935

La Guaira, Carabobo, Monagas y Táchira esperan rivales en el Torneo Clausura venezolano

Caracas, 14 sep (EFE). Deportivo La Guaira, Carabobo, Monagas y Táchira esperan la clasificación de otros cuatro equipos para disputar la fase final del Torneo Clausura venezolano tras concluir la décima fecha, que comenzó el viernes y concluyó este domingo.

Caracas ocupa la quinta posición con 17 puntos, seguido de Zamora (16), Puerto Cabello (14) y Universidad Central de Venezuela (11).

Estudiantes, Rayo Zuliano, Anzoátegui, Metropolitanos, Portuguesa y Yaracuyanos buscan una plaza a falta de tres fechas para el fin de la ronda.

En esta décima jornada, Portuguesa ganó a Táchira con doblete del máximo goleador de la liga Aitor López mientras que Monagas venció con el mismo marcador al actual campeón del Torneo Apertura, la UCV.

Puerto Cabello derrotó al líder, Deportivo La Guaira, y Carabobo a Caracas, ambos partidos ganados por la mínima.

En el Clausura, al igual que en el Torneo Apertura, los mejores ocho equipos de la primera ronda se clasifican a los cuadrangulares, para conformar dos grupos y disputar partidos de ida y vuelta.

Los primeros de cada grupo pasan a la final y el equipo que resulte ganador se enfrentará al campeón del Apertura. Sin embargo, si UCV gana el Clausura será el campeón absoluto de liga. EFE

