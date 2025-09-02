The Swiss voice in the world since 1935

La Guaira, el primer clasificado a la fase final del torneo Clausura del fútbol venezolano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 2 sep (EFE).- El Club Deportivo La Guaira se clasificó a los cuadrangulares, la fase final del torneo Clausura de Venezuela, tras vencer por 3-1 a Portuguesa en la novena fecha de las 13 correspondientes, informó este martes la liga nacional.

La liga publicó la clasificación a través de su cuenta de Instagram y La Guaira se mantiene al frente con 24 puntos tras una racha de cuatro partidos ganados de forma consecutiva.

Con un mismo puntaje de 20, le siguen de segundo y tercero, respectivamente, Deportivo Táchira, que goleó el domingo por 4-0 a Estudiantes de Mérida, y Carabobo, que venció por 0-2 a Rayo Zuliano el sábado.

De cuarto está Monagas, que se impuso por 2-0 a Metropolitanos y sumó 17 puntos, al igual que Caracas, quinto de la clasificación, que derrotó 3-1 a Yaracuyanos al cierre de la novena fecha, disputada entre sábado y lunes.

Puerto Cabello y Universidad Central (UCV) -campeón del Apertura 2025- se meten momentáneamente de séptimo y octavo con 11 unidades en la fase final del Clausura, aunque Estudiantes de Mérida y Rayo Zuliano le siguen de cerca con un punto menos.

En el Clausura, al igual que en el Apertura, los mejores ocho equipos de la primera ronda se clasifican a los cuadrangulares, para conformar un Grupo A, un B y disputar partidos de ida y vuelta.

Los primeros de cada grupo pasan a la final y el equipo que resulte ganador se enfrentará al campeón del Apertura. Sin embargo, si UCV gana el Clausura será el campeón absoluto de liga. EFE

rbc/lb/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR