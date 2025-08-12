La Guaira, Táchira y Carabobo lideran el Clausura venezolano por tercera fecha consecutiva

1 minuto

Caracas, 12 ago (EFE).- La Guaira, Táchira y Carabobo lideran la tabla de posiciones por tercera fecha consecutiva al cierre de la sexta jornada del torneo Clausura del fútbol venezolano, informó este martes la liga local.

A través de su cuenta de Instagram, la entidad publicó la clasificación, que lidera La Guaira con un total 15 puntos tras vencer el domingo por 1-3 a Metropolitanos con goles de Keiber Lamadrid, Luis Peña y Yackson Rivas, mientras que por el local convirtió Richard Blanco.

En partidos disputados el sábado, Táchira y Carabobo ganaron en casa con un solo tanto contra Anzoátegui y Zamora, respectivamente, por lo que sumaron 14 puntos.

En el cuarto lugar, Caracas pelea la competición con 10 unidades tras perder 1-0 contra Estudiantes de Mérida, que se mantiene de noveno en la tabla de posiciones.

De tercero está Puerto Cabello con un puntaje de nueve, tras el empate 2-2 contra Universidad Central de Venezuela (UCV), campeón del Apertura 2025.

En el Clausura, al igual que en el Apertura, los mejores ocho conjuntos de la primera ronda clasifican a los cuadrangulares, que comprenden un Grupo A y uno B, para disputar partidos de ida y vuelta.

Los primeros de cada grupo pasan a la final y el equipo que resulte ganador se enfrentará al campeón del Apertura. Sin embargo, si UCV gana el Clausura será el campeón absoluto de liga.

Para 2026, los ganadores del Apertura y Clausura 2025 avanzarán de forma directa a la Copa Libertadores, mientras que los subcampeones irán a la Copa Sudamericana. EFE

