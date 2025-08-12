The Swiss voice in the world since 1935

La Guaira, Táchira y Carabobo lideran el Clausura venezolano por tercera fecha consecutiva

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 12 ago (EFE).- La Guaira, Táchira y Carabobo lideran la tabla de posiciones por tercera fecha consecutiva al cierre de la sexta jornada del torneo Clausura del fútbol venezolano, informó este martes la liga local.

A través de su cuenta de Instagram, la entidad publicó la clasificación, que lidera La Guaira con un total 15 puntos tras vencer el domingo por 1-3 a Metropolitanos con goles de Keiber Lamadrid, Luis Peña y Yackson Rivas, mientras que por el local convirtió Richard Blanco.

En partidos disputados el sábado, Táchira y Carabobo ganaron en casa con un solo tanto contra Anzoátegui y Zamora, respectivamente, por lo que sumaron 14 puntos.

En el cuarto lugar, Caracas pelea la competición con 10 unidades tras perder 1-0 contra Estudiantes de Mérida, que se mantiene de noveno en la tabla de posiciones.

De tercero está Puerto Cabello con un puntaje de nueve, tras el empate 2-2 contra Universidad Central de Venezuela (UCV), campeón del Apertura 2025.

En el Clausura, al igual que en el Apertura, los mejores ocho conjuntos de la primera ronda clasifican a los cuadrangulares, que comprenden un Grupo A y uno B, para disputar partidos de ida y vuelta.

Los primeros de cada grupo pasan a la final y el equipo que resulte ganador se enfrentará al campeón del Apertura. Sin embargo, si UCV gana el Clausura será el campeón absoluto de liga.

Para 2026, los ganadores del Apertura y Clausura 2025 avanzarán de forma directa a la Copa Libertadores, mientras que los subcampeones irán a la Copa Sudamericana. EFE

rbc/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR