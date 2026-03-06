La Guardia Costera sueca aborda y toma el control de un carguero sospechoso en el Báltico

2 minutos

Báltico, 6 mar (EFE).- Operativos de la Guardia Costera de Suecia y de la Policía del país tomaron con éxito el control de un barco carguero sospechoso en el mar Báltico, con el objetivo de investigar y recabar información sobre la tripulación.

Según informó la Guardia Costera sueca en un comunicado, el abordaje al barco, «de falsa bandera guineana», se produjo poco antes de las 16:00 hora local (15.00 GMT) y tuvo como objetivo «recopilar información sobre la tripulación, el barco y las condiciones a bordo».

De acuerdo con la valoración que hicieron las autoridades, en realidad, el barco, llamado ‘Caffa’, actúa sin bandera.

«Por lo tanto, no se aplica el principio de paso inocente. Se sospecha que el buque no es apto para la navegación debido a que no hay ningún Estado que pueda garantizar la seguridad marítima», agregó el comunicado de la Guardia Costera sueca.

Según escribió en X el ministro sueco para la Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin, «el barco se encuentra en una lista de embarcaciones sancionadas por Ucrania, la estructura de su propiedad no está clara y existe la sospecha de que le falte el seguro».

«Este verano, se dice que el barco cambió de bandera rusa a guineana», agregó el ministro.

Mattias Lindholm, portavoz de la Guardia Costera de Suecia, indicó en unas declaraciones recogidas por la agencia sueca ‘TT’ que el buque provenía de Casablanca, en Marruecos, y se dirigía a la ciudad rusa de San Petersburgo.

Lindholm no pudo responder a ‘TT’ a la pregunta de si el barco pertenecía a la llamada ‘flota fantasma rusa’, con la que Moscú evita las sanciones internacionales por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania

En su interior, el buque transporta cereales, según ‘TT’. EFE

smm/ gad