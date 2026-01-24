La Guardia Revolucionaria iraní afirma que responderá a Trump “en el terreno”

2 minutos

Teherán, 24 ene (EFE).- El Comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, afirmó que su país responderá a las amenazas del presidente de Estados Unidos, “sobre el terreno” después de que anunciase del envío de una “flota enorme” estadounidense a aguas cercanas a Irán.

«Trump habla mucho, pero debe estar seguro de que recibirá su respuesta en el campo», dijo Mousavi, quien dirige el potente programa de misiles balísticos iraní, informó este sábado la televisión estatal Press TV.

Por su parte, el exgeneral de la Guardia Revolucionaria y ahora miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, Esmail Kowsari, reiteró que si Estados Unidos ataca al país persa responderá de manera letal.

«Si los enemigos cometen un acto agresivo, recibirán una respuesta letal y disuasoria, y las bases estadounidenses en la región serán uno de los principales objetivos”, aseguró el exmilitar y ahora parlamentario, indicó la agencia Fars.

El presidente estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con una intervención a Teherán desde el comienzo de las protestas a finales de diciembre por la caída del rial y que pronto se extendieron pidiendo el fin de la República Islámica.

Teherán reprimió unas protestas de las que acusa a Estados Unidos e Israel y en cuya represión han muerto más de 3.000 personas, según las autoridades iraníes y oenegés opositoras.

En sus últimas declaraciones acerca de Irán, Trump, aseguró que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a la nación persa y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa. EFE

jlr/jgb