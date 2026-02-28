La Guardia Revolucionaria iraní anuncia «primera oleada» de misiles y drones contra Israel

Teherán, 28 feb (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas este sábado contra diversos puntos de la nación persa.

«En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados», indicóen un comunicado.

Poco antes, las sirenas antiaéreas se activaron en Jerusalén, y en otros puntos del centro de Israel.

Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de operaciones aéreas contra objetivos en Irán esta mañana, y se han escuchado explosiones en la capital iraní y en otras ciudades en diferentes puntos del país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una operación militar «masiva» con el objetivo de «aniquilar» y «destrozar» al régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

Las conexiones a internet y a la telefonía están cortadas en Irán en este momento.

Las autoridades no han hecho hasta el momento balance de daños ni de víctimas por los ataques aéreos. EFE

