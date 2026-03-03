La Guardia Revolucionaria iraní dice haber destruido una base de EE.UU. en Baréin

Redacción Internacional, 3 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la mañana de este martes haber lanzado una nueva oleada de ataques, dirigida esta vez contra una base militar de Estados Unidos en Baréin, y afirmó haberla destruido.

«En este ataque, 20 drones y tres misiles golpearon los objetivos, destruyendo el principal edificio de mando y los cuarteles de la base área de Estados Unidos e incendiando sus depósitos de combustible», afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia iraní Fars. EFE

