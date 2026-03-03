La Guardia Revolucionaria iraní dice haber destruido una base de EE.UU. en Baréin

2 minutos

Redacción Internacional, 3 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la mañana de este martes haber lanzado una nueva oleada de ataques, dirigida esta vez contra una base militar de Estados Unidos en Baréin, y afirmó haberla destruido.

«En este ataque, 20 drones y tres misiles golpearon los objetivos, destruyendo el principal edificio de mando y los cuarteles de la base área de Estados Unidos e incendiando sus depósitos de combustible», afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia iraní Fars.

La información iraní situó los ataques en la región de Sheikh Isa, en el norte de la pequeña isla del Golfo, y los contabilizó como la decimocuarta oleada ofensiva.

A lo largo de esta noche y madrugada, Irán ha lanzado ataques contra países aliados de Estados Unidos en la región. Horas antes, la misma Guardia Revolucionaria informó de la decimotercera oleada de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel.

La embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, también fue objetivo del ataque de dos drones, aunque las autoridades iraníes no han confirmado su autoría.

El Ministerio de Defensa saudí también informó haber interceptado ocho drones a lo largo de la noche, de la misma forma que el Gobierno de Catar, que dice haber interceptado 98 misiles balísticos de 101 que ha recibido y 24 drones de 39 desde el inicio de la respuesta iraní.

Las tensiones no dejan de aumentar desde que el pasado sábado Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto contra Irán que provocó centenares de muertos, incluido el líder supremo iraní, Ali Jameneí. Teherán ha respondido desde entonces atacando a Israel, Jordania, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán y Baréin. EFE

int-mrs/jrh