La Guardia Revolucionaria iraní pide venganza por el asesinato de un líder de Hizbulá

2 minutos

Teherán, 25 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el llamado ‘Eje de la resistencia’, en refrencia a Teherán y sus aliados, responderá por el asesinato de un líder de Hizbulá en un bombardeo aéreo israelí en Beirut.

“El derecho del ‘Eje de la resistencia’ e Hizbulá a vengar la sangre de valientes combatientes del islam es indiscutible”, aseguró el cuerpo militar de élite en un comunicado emitido anoche.

“Al agresor terrorista (Israel) le espera una respuesta aplastante”, añadió la Guardia Revolucionaria.

Irán es el principal aliado de Hizbulá, grupo que forma parte del llamado ‘Eje de la resistencia’, la alianza antiisraelí liderada por Teherán y que aglutina además a los palestinos de Hamás y los hutíes del Yemen.

En un ataque perpetrado por Israel este domingo en los suburbios de Beirut murió el jefe del Estado Mayor de Hizbulá, Haytham Ali Tabatabaí, junto con cuatro personas y otras 28 resultaron heridas.

El que fuera el jefe militar del grupo chií libanés Hizbulá fue despedido este lunes por cientos de personas en las afueras de Beirut, en una procesión en la que se escucharon gritos contra Israel y de lealtad al líder histórico del grupo, Hasán Nasrala, fallecido el año pasado en otro ataque israelí.

El Ministerio de Exteriores iraní condenó ayer el asesinato de Tabatabaí, una acción que calificó de “grave violación” del alto el fuego establecido hace un año y un “brutal ataque” contra la soberanía del Líbano.

Llamó además a “juzgar y castigar” a los altos cargos israelíes “por cometer actos de terrorismo y crímenes de guerra”, en un comunicado emitido a última hora de anoche.

Tras el ataque, el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, afirmó que proteger al pueblo libanés y evitar que el país caiga en «vías peligrosas» es la prioridad del Gobierno.

Por su parte, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, llamó a una «intervención internacional» para evitar un mayor deterioro de la situación en el país mediterráneo, que pese al alto el fuego del 27 de noviembre de 2024 sufre bombardeos frecuentes israelíes. EFE

ash-jlr/mr