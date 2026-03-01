La Guardia Revolucionaria iraní promete vengar la muerte de Jameneí

Teherán, 1 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní prometió este domingo venganza por la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, con un castigo “duro y decisivo”.

“La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado poco después del anuncio de la muerte de clérigo de 86 años en los ataques de Israel y Estados Unidos. EFE

