La guerra arancelaria con EE.UU. empuja la tasa de desempleo de Canadá al 7,1 % en agosto

Toronto (Canadá), 5 sep (EFE).- La tasa de paro de Canadá aumentó al 7,1 % en agosto, dos décimas más que el mes anterior y el nivel más alto desde agosto de 2021, tras la destrucción de 66.000 puestos de trabajo por la guerra arancelaria con EE.UU., señaló este viernes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

Es el segundo mes consecutivo en que la economía canadiense destruye empleos, ya que en julio se perdieron 41.000 puestos de trabajo.

Las cifras de agosto son peores de lo previsto por los economistas que habían anticipado una modesta creación de empleo. Excluidos los datos de agosto de 2021, durante la pandemia, Canadá no había alcanzado un nivel de paro tan alto desde mayo de 2016.

EC señaló que las provincias de Ontario, Columbia Británica y Alberta fueron las que más empleos perdieron, territorios que dependen especialmente de las exportaciones a Estados Unidos.

«Desde el inicio del año, las regiones del sur de Ontario se han enfrentado a incertidumbre económica, provocada por la amenaza o la imposición de aranceles, incluidos a las exportaciones de vehículos y partes de automóviles», explicó el organismo público.

A finales de agosto, EC señaló que la economía canadiense se contrajo un 0,4 % en el segundo trimestre de 2025 debido a la fuerte caída de las exportaciones y la inversión empresarial en maquinaria y equipos en medio del conflicto arancelario con EE.UU., el principal socio comercial de Canadá.

De abril a junio, las exportaciones canadienses se redujeron un 7,5 % (en el primer trimestre habían aumentado un 1,4 %) tras la decisión de EE.UU. de imponer aranceles a parte de su comercio con Canadá. EFE

