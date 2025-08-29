La guerra arancelaria contrajo la economía canadiense un 0,4 % en el segundo trimestre

Toronto (Canadá), 29 ago (EFE).- La economía canadiense se contrajo un 0,4 % en el segundo trimestre de 2025 debido a la fuerte caída de las exportaciones y la inversión empresarial en maquinaria y equipos en medio del conflicto arancelario con Estados Unidos, el principal socio comercial de Canadá, indicó este viernes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

EC comparó la contracción del segundo trimestre con el aumento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,5 % en los tres primeros meses del año.

Pero, de abril a junio, las exportaciones canadienses se redujeron un 7,5 % (en el primer trimestre habían aumentado un 1,4 %) tras la decisión de EE.UU. de imponer aranceles a parte de su comercio con Canadá.

En la industria automotriz, clave para Canadá, las exportaciones de automóviles y camionetas ligeras cayeron un 24,7 %. Las ventas al exterior de maquinaria industrial, equipos y partes se redujeron un 18,5 % y los servicios de viajes, relacionados con el turismo canadiense en EE.UU., cayeron un 11,1 %.

Al mismo tiempo, Canadá redujo sus importaciones un 1,3 % en el segundo trimestre.

Por otra parte, las inversiones empresariales cayeron un 0,6 % a consecuencia de la reducción del 9,4 % de las compras de maquinaria y equipos.

Desde que llegó al poder en enero de este año, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto una serie de aranceles a algunas exportaciones canadienses, especialmente en los sectores del acero, el aluminio, los automóviles y la energía.

Canadá ha respondido con aranceles punitivos al mismo tiempo que negocia con Washington un acuerdo comercial.

Pero el pasado 22 de agosto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció la eliminación de algunos de los aranceles punitivos que impuso a EE.UU. para facilitar un acuerdo comercial con Washington.

La medida entrará en vigor el 1 de septiembre y se aplicará «a los bienes estadounidenses específicamente cubiertos por el (acuerdo comercial) T-MEC» aunque mantendrá los que aplica al acero, el aluminio y el automóvil.

EE.UU. es el principal socio comercial de Canadá. En 2024, el 76 % de las exportaciones del país tuvieron como destino Estados Unidos. EFE

