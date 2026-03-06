La guerra de EEUU contra Irán es «un extraordinario error», estima Pedro Sánchez

1 minuto

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es «un extraordinario error que vamos a pagar», afirmó este viernes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha chocado con Washington por el conflicto que Madrid considera ilegal.

«Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, es un extraordinario error que vamos a pagar», dijo Sánchez en rueda de prensa desde Huelva, en el sur del país, donde sostuvo un encuentro con su homólogo portugués, Luis Montenegro.

str-rbj/mdm/du/mab