La guerra de Ucrania y los desequilibrios financieros en un G7 de Finanzas este martes

París, 26 ene (EFE).- La presidencia francesa del G7 organiza este martes por vídeoconferencia la que será su primera reunión de los ministros de Finanzas de los siete países más ricos para abordar, entre otros temas el apoyo a Ucrania en su guerra frente a Rusia y los desequilibrios financieros globales.

El ministerio francés de Economía y Finanzas explicó en un comunicado que su titular, Roland Lescure, presentará las prioridades de su presidencia a sus homólogos y que también se hablará de la forma de proteger las cadenas de aprovisionamiento estratégico, en particular de tierras raras.

Lescure quiere avanzar en este encuentro virtual, en el que estarán igualmente presente aparte de los países del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá) el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en la «creación de un nuevo marco para las alianzas internacionales».

En un discurso el pasado 8 ante los embajadores franceses, el presidente, Emmanuel Macron, fijó como gran prioridad de su presidencia del G7 tratar de ofrecer una respuesta a los desequilibrios macroeconómicos internacionales, que a su parecer son los que motivan las posiciones de conflictividad de China y Estados Unidos.

Se refería a los llamados «déficits gemelos» de Estados Unidos, el de sus presupuestos y el comercial; a la falta de inversión de Europa, que se traduce en muy bajos niveles de innovación y crecimiento; y que China esté produciendo mucho, pero con un consumo interior muy limitado, que redunda en la inundación de los mercados exteriores.

Para Macron, es la sobreproducción china lo que llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a su avalancha de aranceles, y una de las consecuencias es que los productos chinos que ahora no pueden entrar en el mercado estadounidense por esas barreras acaban en Europa, y eso agrava problemas de competitividad.

Francia pretende convencer de que eso se tiene que corregir incitando a China a estimular su consumo interno y a hacer más inversiones directas en Europa en tecnologías clave. EFE

