La guerra en Birmania dejó ya más de 100.000 muertos

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Más de 100.000 personas, de todos los bandos, han muerto desde que empezó la guerra civil en Birmania a raíz de un golpe de Estado militar en febrero de 2021, indicó este miércoles una organización especializada en monitorización de conflictos armados.

El ejército puso fin, hace cinco años, a una década de democracia en el país del sureste asiático, al derrocar al gobierno electo de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, a la que detuvo.

En aquel entonces, las manifestaciones en contra del golpe fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, pero hubo activistas prodemocracia que salieron de las ciudades y empezaron a combatir a la junta dentro de movimientos armados encabezados por minorías étnicas, hostiles desde hacía tiempo al poder central.

Según los últimos datos de la oenegé estadounidense Acled (Armed Conflict Location and Event Data), que recopila incidentes reportados por los medios, los enfrentamientos han dejado 100.114 muertos en total.

No obstante, no hay ningún balance oficial y las estimaciones varían mucho. Pero los analistas consideran que este es el conflicto actual más mortífero en Asia.

«Es un dolor sin fin», declaró Thein Aye Nu, de 49 años, cuyo marido murió en junio en un bombardeo aéreo. «Estoy muy enfadada, pero ya ni siquiera sé con quién lo estoy».

– Conflicto fragmentado –

El jefe de los golpistas, Min Aung Hlaing, fue elegido presidente recientemente en unos comicios que, desde el extranjero, fueron vistos como una maniobra para mantener al régimen militar en el poder bajo una apariencia de gobierno civil.

«Si no hubiera habido golpe de Estado, los niños estarían en la escuela», comentó un hombre de la región central de Magway. Su hijo, adolescente, murió recientemente en combate tras haberse fugado para unirse a los rebeldes.

Según Naciones Unidas, más de 3,7 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares y viven como desplazadas dentro del país; y más de una persona de cada cinco padece inseguridad alimentaria.

En Magway, la gente duerme rodeada de lo poco que ha podido llevarse consigo, pero huir de los combates solo los alivia en parte.

«La cosa está mal en todas partes», lamentó Yin Than, una mujer de 39 años que se quedó viuda hace dos años, cuando mataron a su marido, que tomó las armas para defender la democracia.

«En casa no se puede vivir y en los lugares en los que hemos encontrado refugio, tampoco».

En la mayor ciudad de Birmania, Rangún, se vive con una relativa normalidad pero a veces se producen asesinatos esporádicos.

Otras regiones, en cambio, son bombardeadas a menudo por los aviones militares suministrados por Rusia y China.

Acled ha enumerado más de 1.200 grupos armados distintos en esta caótica guerra civil, que calificó como el «conflicto más fragmentado del mundo».

«El conflicto se ha propagado por todo el país», señaló Sun Mon Thant, analista en Acled. «Cada vez vemos más masacres. El ejército ha atacado escuelas, clínicas, cárceles…».

«En esta guerra, matan a la gente indiscriminadamente y sin ninguna consideración», dijo en el cantón de Myit Chay, en la región de Magway, Thaung Sein, una mujer de 45 años.

Según contó, a su hijo lo mataron en mayo cuando su familia huía de una ofensiva militar. Lo encontraron con todo el cuerpo quemado y lleno de heridas, en medio de un desolador panorama de aldeas devastadas. Los rescatistas hicieron fotos pero no se las quisieron enseñar para que no lo pasara aún peor, dijo.

– Enviados «a la muerte» –

A finales de 2023, una ofensiva conjunta de varios grupos rebeldes les permitió avanzar espectacularmente y acercarse a Mandalay, la segunda ciudad del país.

Pero la situación volvió a ponerse de parte del ejército el año pasado, según los analistas, gracias al apoyo de China y de la firma de treguas con dos de los grupos armados étnicos más poderosos.

El Estado Mayor instauró en febrero de 2024 el servicio militar obligatorio para reforzar sus filas, reclutando a la fuerza a unos 50.000 civiles.

«Es como si, simplemente, los estuvieran enviando a la muerte», dijo un hombre de 20 años, que desertó después de seis meses en el frente. «Si no te mueres, te envían a otro lado».

La guerra ha afectado indirectamente a países vecinos, adonde han huido muchos refugiados, que viven sobre todo en campos de Tailandia y Bangladés.

Algunos observadores apuntan que muchos de los grupos armados financian el esfuerzo bélico con el tráfico de drogas, como la heroína y las metanfetaminas.

Además, en las zonas fronterizas han proliferado los centros de estafas en línea, que operan en unos complejos custodiados por milicias.

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