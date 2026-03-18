La guerra en Irán no tiene justificación ni razones objetivas, dice asesor de Putin

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Moscú, 18 mar (EFE).- La guerra contra Irán, que iniciaron Estados Unidos e Israel, no tiene justificación ni razones objetivas, aseguró hoy Nikolái Pátrushev, asesor del presidente ruso, Vladímir Putin.

“El conflicto no beneficia a ninguna de las partes. Carece de justificación y de razones objetivas», dijo Pátrushev en una entrevista con el diario Kommersant.

Agregó que la guerra es también destructiva para Estados Unidos, ya que “los estadounidenses están socavando su posición de garantes de la seguridad de sus aliados en todo el mundo”.

«La confianza en la capacidad de las bases militares occidentales para garantizar la seguridad de los países donde se ubican se desvanece ante nuestros ojos”, aseguró.

Además de ello, desaparece la confianza en que las relaciones de alianza con Estados Unidos pueden salvar a otros países de una crisis económica, opinó.

Según Pátrushev, la situación en los mercados conducirá inevitablemente al cierre de industrias de alto consumo energético en Japón, Corea del Sur, Australia y la Unión Europea.

“Irán es un socio estratégico de Rusia. Mantenemos una larga amistad y una fructífera cooperación. Confío en que el conflicto se resolverá y el pueblo iraní seguirá el desarrollo según su propia trayectoria soberana”, concluyó.

El Kremlin condenó horas antes el asesinato del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en el marco de la operación estadounidense-israelí en el país persa.

En la Presidencia rusa también se negaron a comentar las informaciones en medios occidentales sobre posible ayuda a Irán a través de la entrega a Teherán de datos satelitales con la ubicación de objetivos estadounidenses en Oriente Medio.

Según dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en torno a la guerra en Irán hay muchos ”bulos”.EFE

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