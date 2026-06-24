La guerra en Irán va a frenar mucho la economía de la eurozona, según economista del BCE

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Fráncfort (Alemania), 24 jun (EFE).- La guerra en Irán ha incrementado mucho los precios del petróleo y por ello va a frenar notablemente la economía de la zona del euro.

En comparación con otras interrupciones del suministro de petróleo por motivos geopolíticos, la crisis actual «parece ser de una magnitud intermedia», considera el economista del Banco Central Europeo (BCE) Johannes Gareis en un artículo del próximo boletín económico, publicado este miércoles.

«La guerra en Oriente Medio ha provocado un fuerte aumento en los precios del petróleo y probablemente va a pesar notablemente en la actividad económica de la zona del euro», dice Gareis.

Los precios del petróleo han subido a máximos similares a los que llegaron después de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 pero el aumento del precio del crudo ha sido mayor ahora por la guerra en Irán.

Sin embargo, el aumento del precio del petróleo por la guerra en Irán ha sido menor que durante la Guerra del Golfo en 1990, cuando Irak invadió Kuwait y se redujo una cantidad importante de crudo en el mercado.

Una subida del precio del petróleo del 10 % debido a un impacto geopolítico en la oferta reduce el producto interior bruto (PIB) de la zona del euro entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales en cada uno de los tres primeros años después del impacto, según cálculos de Gareis.

La caída del crecimiento se produce porque el consumo y la inversión privados bajan, si bien los efectos en la inversión son más pronunciados porque es más sensible a la elevada incertidumbre que se produce tras la interrupción del suministro de petróleo por motivos geopolíticos.

Los efectos en el crecimiento de la interrupción del suministro de crudo en la Guerra del Golfo y tras la invasión de Rusia a Ucrania fueron considerables el primer año y la guerra en Oriente Medio va a tener un impacto similar en el crecimiento de la zona del euro este año. EFE

aia/jgb