La guerra en Oriente Medio entra en su sexto día

4 minutos

La guerra en Oriente Medio entró este jueves en su sexto día con bombardeos israelíes sobre Beirut, mientras Washington e Israel mostraban su confianza ante un Irán que, dicen, se encuentra debilitado.

El día anterior, la guerra dio un giro significativo cuando un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico frente a Sri Lanka, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial.

Las autoridades esrilanquesas, que dirigen las operaciones de búsqueda, informaron de que al menos 87 marineros murieron y decenas más están desaparecidos.

Los gobiernos estadounidense e israelí lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y preparar un ataque. En los bombardeos murió el líder supremo Alí Jamenei y varios militares de alto rango de la república islámica.

Teherán ha respondido con salvas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses en todo el Golfo.

Una respuesta que se está agotando, aseguran Washington e Israel.

El número de misiles iraníes lanzados contra Israel disminuye «cada día», aseguró el miércoles por la noche un portavoz del ejército israelí.

«Ahora estamos en una posición de fuerza», aseguró, por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, en el terreno, Teherán no da muestras de querer ceder.

La televisión estatal iraní anunció el jueves por la mañana una «nueva oleada de misiles» contra Israel, cuyo ejército activó sus defensas aéreas para interceptarlos. No se ha informado de víctimas.

– Combates en Líbano –

En Líbano, Israel ha ampliado el alcance de sus ataques y ha iniciado operaciones terrestres en el sur de ese país, arrastrado a la guerra por el movimiento proiraní Hezbolá, que pretende «vengar» la muerte del ayatolá Jamenei.

«No nos rendiremos», insistió el miércoles por la noche el líder de ese movimiento islamista apoyado por Irán, Naim Qassem, mientras que el gobierno libanés desea que entregue las armas.

Durante la noche se produjeron varios ataques israelíes. Según las autoridades libanesas, tres personas murieron cerca de Beirut.

El ejército israelí indicó que había atacado a dos «terroristas» en las cercanías de la capital de Líbano.

– El estrecho de Ormuz bloqueado –

Ciudades como Dubái y Riad, que normalmente se mantienen al margen de la agitación de la región, también se ven sumidas en el caos, con embajadas estadounidenses cerradas, turistas bloqueados, miles de vuelos cancelados y refinerías y petroleros atacados.

También se han registrado víctimas, entre ellas una niña de 11 años que murió el miércoles por la caída de escombros en una zona residencial de Kuwait.

En el estratégico estrecho de Ormuz, el tráfico marítimo sigue paralizado.

Los Guardianes de la Revolución, fuerza considerada el ejército ideológico de Irán, reivindicaron el miércoles tener el control «total» del paso, por el que suele transitar el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial.

Un general iraní ya prometió «quemar cualquier barco» que intentara cruzar el estrecho.

En este contexto de extrema tensión, la agencia británica de seguridad marítima UKTMO informó el jueves de una explosión en un petrolero anclado en Kuwait, más al norte.

Según la dependencia, se produjo un derrame de petróleo, pero la tripulación se encuentra sana y salva.

– Concentraciones en apoyo a Jamenei –

Bombardeada sin descanso, Teherán parece una ciudad fantasma. Los habitantes que no han huido evitan salir a la calle.

«Teherán está tan desierta como ayer. Las calles que han sido alcanzadas (por los ataques) están acordonadas y los empleados retiran los escombros. Hay controles de patrullas policiales por todas partes», aseguró en la plataforma de mensajería Telegram Abid, un habitante de la capital.

Las autoridades aplazaron el funeral de Estado inicialmente previsto el miércoles por la noche para el ayatolá Jamenei, quien murió el sábado al comienzo de la ofensiva de Israel y Estados Unidos.

El gobierno iraní no ha establecido ninguna relación con la situación de seguridad y han justificado la medida en la necesidad de prepararse para la afluencia prevista.

El miércoles por la noche, miles de personas se reunieron en diversos lugares del país para rendir homenaje a Jamenei, informó la televisión pública iraní.

Algunos participantes portaban pancartas en las que se leía «Muerte a Estados Unidos» y «Muerte a Israel».

