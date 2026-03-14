La guerra en Oriente Medio entra en su tercera semana

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La guerra en Oriente Medio entra este sábado en su tercera semana sin visos de terminar y con ataques de Estados Unidos a la isla de Jark, clave para la exportación de petróleo iraní.

El 28 de febrero Washington lanzó junto a Israel bombardeos a gran escala contra numerosas infraestructuras en Irán en los que murió el líder supremo Alí Jamenei.

Desde entonces la guerra se ha extendido por la región y provoca una escalada del precio del petróleo, con graves consecuencias para la economía mundial.

Ninguna de las partes parece ceder y cada día hay nuevos ataques acompañados de declaraciones belicistas, con un balance de más de un millar de muertos, la mayoría en Irán, según las autoridades locales.

Tras un despliegue militar sin precedentes desde hacía décadas, Estados Unidos prevé enviar nuevos refuerzos, según la prensa estadounidense.

El New York Times habla de unos 2.500 marines y tres barcos más, y el Wall Street Journal anuncia la movilización del buque de asalto «Tripoli», con base en Japón.

En la capital de Irak, la embajada estadounidense fue de nuevo el sábado objetivo de ataques, esta vez mediante un dron. Además los bombardeos en Bagdad contra un influyente grupo armado proiraní han dejado dos muertos, según fuentes de seguridad.

En Irán, Estados Unidos bombardeó la isla de Jark, a unos 30 kilómetros de sus costas, que alberga la mayor terminal de exportación de petróleo del país y es clave para su economía.

Aunque el presidente estadounidense Donald Trump dijo haber «destruido por completo» objetivos militares en la isla, donde se escucharon hasta 15 explosiones, la agencia de noticias iraní Fars niega que hubiera infraestructuras petroleras dañadas.

Trump ha advertido que atacará objetivos petroleros allí «si Irán, o cualquier otro, hiciera algo para obstaculizar el paso libre y seguro de los barcos en el estrecho de Ormuz».

Este estrecho, por el que transita habitualmente el 20 % de la producción mundial de petróleo, está casi totalmente bloqueado por Irán.

Teherán respondió a las amenazas asegurando que está dispuesto a «reducir a cenizas» las infraestructuras petroleras vinculadas a Estados Unidos en Oriente Próximo.

– Golpear «muy fuerte» –

En dos semanas de ofensiva, Estados Unidos e Israel aseguran haber debilitado considerablemente a la república islámica, eliminando a varios de sus líderes y atacando infraestructuras estratégicas.

En su red Truth Social, Trump afirmó que Irán está «completamente derrotado» y pide «un acuerdo».

Sin embargo Irán no parece doblegarse.

El viernes, en señal de desafío, responsables iraníes desfilaron en pleno centro de Teherán con motivo de una marcha propalestina, a pesar de ataques «a corta distancia» del lugar, según la televisión estatal iraní.

Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo designado tras la muerte de su padre, todavía no ha sido visto en público.

Trump ha advertido que Estados Unidos golpeará a Irán «muy fuerte durante la próxima semana», mientras Israel continúa sus ataques.

El sábado, el ejército israelí pidió a los habitantes que abandonen algunos barrios de la ciudad Tabriz, en el noroeste de Irán, ante la previsión de operaciones militares.

Una advertencia que tiene pocas posibilidades de ser leída por los habitantes ya que internet lleva dos semanas bloqueado en Irán.

Los países del Golfo siguen siendo el objetivo de las represalias iraníes por sus vínculos económicos con Estados Unidos y la presencia de bases estadounidenses.

Irán advirtió que considera los puertos de Emiratos Árabes Unidos como objetivos legítimos y el sábado se vieron columnas de humo en Fuyaira, una zona petrolera.

En un mensaje inesperado, el movimiento islamista palestino Hamás, en el poder en la Franja de Gaza, instó este sábado a su aliado Irán a cesar los ataques contra el Golfo.

Catar anunció el sábado haber interceptado dos misiles, tras haber evacuado previamente varias zonas.

– «Ya no hay seguridad» –

En Líbano, otro escenario de la guerra, al menos 12 miembros del personal de un centro sanitario murieron por un ataque israelí en el sur, según el Ministerio de Salud.

El movimiento proiraní Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra el 2 de marzo, cuando lanzó misiles contra Israel para vengar la muerte de Alí Jamenei.

Desde entonces, los ataques israelíes en Líbano han causado más de 773 muertos, entre ellos 103 niños, y más de 800.000 desplazados, según el último balance oficial libanés.

Este sábado el presidente francés Emmanuel Macron instó a Israel a mantener «negociaciones directas» con Líbano.

«Ya no hay seguridad (…) Nunca se sabe de dónde vendrá el próximo ataque», lamenta un habitante al norte de Beirut, Hanadi Hachem, de 50 años, en pijama.

Un cuartel general de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (Finul), presente en el sur de Líbano desde 1978, también fue atacado, según la agencia estatal ANI.

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