La guerra en Oriente Medio está cebándose con los civiles, alerta el alto comisionado Türk

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Ginebra, 19 mar (EFE).- El conflicto sigue expandiéndose en Oriente Medio casi tres semanas después de que comenzaran los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, con impacto desproporcionado en la población civil de toda la región, alertó este jueves el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

«Los ataques parecen dirigirse cada vez más a zonas densamente pobladas, así como a grandes instalaciones de gas y petróleo», advirtió en un comunicado donde hizo balance de las semanas de conflicto.

Türk señaló en este sentido que la ofensiva contra grandes instalaciones energéticas está entrando en una fase «peligrosa», en medio de amenazas de una mayor escalada, añadió.

«Si estos ataques continúan, se desencadenarán consecuencias humanitarias, económicas y medioambientales desastrosas, causando un profundo daño a la población civil, potencialmente durante años», advirtió.

Recordó que los ataques estadounidenses e israelíes en Irán han incluido zonas residenciales, instalaciones médicas, escuelas, comercios, tribunales, o sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, y advirtió que los ataques contra bienes civiles o infraestructuras indispensables para la población constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y «equivalen a crímenes de guerra».

El alto comisionado también deploró el impacto de los continuos ataques iraníes contra Estados de la región, «generando miedo y ansiedad entre la población», con denuncias de uso de drones y misiles contra hoteles, aeropuertos, instalaciones diplomáticas, puertos, petroleros e infraestructuras energéticas.

Por otro lado, a medida que la guerra se intensifica, la situación interna en Irán sigue deteriorándose, «con informaciones sobre una represión continuada y oleadas de detenciones por parte de las autoridades, en medio de persistentes cortes de internet».

En otros países de la región, agregó Türk, también se han denunciado detenciones por cargos relacionados con presunto espionaje, traición o difusión de contenidos vinculados a las hostilidades.

«En tiempos de guerra, el Estado de derecho, el debido proceso y otras obligaciones en materia de derechos humanos siguen siendo aplicables. La cruda realidad de la guerra no es una carta blanca para violar los derechos humanos», demandó el alto comisionado austríaco. EFE

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