La guerra en Oriente Medio está rediseñando las estrategias energéticas mundiales, dice la AIE

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El conflicto en Oriente Medio está llevando a los Estados a replantearse sus estrategias energéticas, abriendo nuevas vías de abastecimiento y recurriendo a sus propios recursos para hacer frente a la segunda crisis en cinco años, afirmó este jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

«Estamos atravesando la crisis de seguridad energética más grave que el mundo haya conocido jamás, y creo que va a remodelar las estrategias de inversión a escala mundial, al igual que los grandes cambios que experimentó el sector energético tras las crisis petroleras de la década de 1970», declaró Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE.

«Ya estamos observando una intensificación de los esfuerzos de los países productores y consumidores por diversificar las rutas comerciales y las fuentes de energía, en particular mediante la construcción de nuevos oleoductos y otras infraestructuras de suministro, y un mayor uso de los recursos nacionales», añadió en un informe de la agencia de energía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La AIE estima que las inversiones energéticas mundiales alcanzarán los 3,4 billones de dólares en 2026, lo que supone un ligero aumento con respecto al año anterior.

De ellos, unos 2,2 billones se destinarán a redes eléctricas, almacenamiento, combustibles de bajas emisiones, energía nuclear, energías renovables, eficiencia energética y electrificación.

Además, se prevé que se inviertan alrededor de 1,2 billones de dólares en petróleo, gas natural y carbón.

No obstante, estima que las inversiones petroleras deberían disminuir por tercer año consecutivo en 2026 y caer por debajo de los 500.000 millones de dólares, a pesar del aumento de los precios del crudo.

Esto se debe a la incertidumbre sobre la duración del actual aumento de los precios por el bloque del estrecho de Ormuz, los plazos de ejecución de los proyectos, las restricciones de suministro y la contracción del mercado de plataformas marítimas, que limitan las inversiones a corto plazo fuera de Oriente Medio.

Por el contrario, se prevé que las inversiones en gas natural alcancen los 330.000 millones de dólares, «su nivel más alto en diez años, impulsadas por una oleada de nuevos proyectos de exportación de gas natural licuado, especialmente en Estados Unidos y Catar».

Al mismo tiempo, los países importadores de petróleo se están orientando hacia las fuentes de energía «disponibles en su territorio», en particular las renovables, la energía nuclear y el carbón, dijo el ejecutivo.

La incertidumbre sobre la guerra sigue latente. La madrugada de este jueves Estados Unidos derribó cuatro drones de Irán y bombardeó una instalación terrestre en el sur de ese país.

Teherán, por su parte, atacó en represalia una base militar de Washington en la región.

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