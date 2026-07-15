La guerra en Oriente Medio se intensifica mientras EEUU restablece el bloqueo naval a Irán

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Estados Unidos lanzó el martes por la noche nuevos ataques contra Irán y restableció el bloqueo naval a sus puertos, en tanto el presidente Donald Trump renunció a imponer tarifas a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz, epicentro de la guerra.

El bloqueo estadounidense, en vigor desde las 20H00 GMT, y estos nuevos bombardeos de una magnitud sin precedentes desde un alto en fuego alcanzado en abril, amenazan los esfuerzos diplomáticos para mantener con vida un protocolo de acuerdo de paz firmado el 17 de junio.

El vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi, denunció por la noche la reimposición de esta medida de presión de Washington, al considerar que los estadounidenses habían «desmantelado» el pacto, mientras que Trump renovó sus amenazas contra Teherán.

«La próxima semana se pone realmente mal para ellos», a menos que «se sienten a la mesa y negocien», dijo el mandatario en Fox News, y amenazó con bombardear puentes y centrales eléctricas del país.

El Comando Central estadounidense (Centcom) afirmó que sus últimos ataques tuvieron como objetivo «mermar las capacidades iraníes utilizadas para atacar la navegación comercial» en Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos.

Como consecuencia de esta tensión bélica y de la casi parálisis del estratégico estrecho, el precio del barril de Brent, referencia internacional, se disparó el lunes más de un 9%.

Sin embargo, la escalada se moderó luego de que el presidente estadounidense renunciara a su idea de instaurar un peaje del 20% sobre la carga de los buques que transitan por allí.

Al igual que Teherán, que planea cobrar por este paso, Trump hacía caso omiso del derecho internacional y del principio de la libertad de navegación.

Pero en un mensaje el martes en su red Truth Social, dio marcha atrás, al sustituir su proyecto por «acuerdos de comercio e inversión» de Estados Unidos con las monarquías del Golfo.

– «Graves consecuencias» –

Sobre el terreno, Irán reportó a lo largo del día y hasta la madrugada del miércoles bombardeos en Bandar Abás y en la isla de Qeshm, cerca de Ormuz, así como en la ciudad de Ahvaz (suroeste). Se trató de la cuarta noche consecutiva de ataques estadounidenses.

«Vamos a golpearlos fuerte», había advertido el lunes Trump, quien envió la semana pasada una notificación oficial al Congreso de la reanudación del conflicto, desencadenado el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses.

«Nos defenderemos como lo hemos hecho en el pasado», afirmó en Teherán Hossein, un vendedor de 43 años. «Es el derecho natural de todo país defenderse cuando se ataca su integridad territorial».

Irán, de hecho, siguió respondiendo con ataques contra instalaciones estadounidenses en la región, en particular una base militar que alberga aviones de combate en Jordania, informó durante la noche la agencia oficial de noticias Irna.

Kuwait también fue blanco de ataques iraníes el martes por la mañana, lo que dejó cuatro militares heridos.

En Ormuz y sus alrededores, donde el tráfico marítimo se ha reducido, varios petroleros han sido atacados, lo que ha causado al menos dos muertos y varios heridos desde el lunes por la noche, según la Organización Marítima Internacional (OMI).

Además del impacto en el comercio mundial, la ONU expresó el martes su preocupación por las «graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias» del bloqueo de esta «vía de paso esencial de la que dependen millones de personas».

– «Más fuerte» –

El presidente estadounidense busca presionar a Teherán con el nuevo bloqueo naval.

Durante el anterior, iniciado en abril como represalia por el cierre del estrecho por parte de Teherán, Irán no pudo exportar «ni un solo barril de petróleo», según su negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf.

Israel no ha participado por el momento en los ataques, mientras que el frente libanés, donde las tropas israelíes combaten al movimiento islamista Hezbolá, aliado de Irán, vive una tregua tras una guerra devastadora.

Al concluir en Roma el primer día de conversaciones con Beirut mediadas por Washington, Israel se declaró dispuesto a avanzar en el proyecto de retirada de sus tropas de dos zonas del sur del Líbano.

No obstante, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, férreo opositor de las supuestas ambiciones nucleares de Irán, advirtió a los dirigentes iraníes de una respuesta «mucho más fuerte» que a principios de este año en caso de ataque.

En tanto, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron haber derribado un dron de vigilancia operado por Arabia Saudita, tras el estallido de hostilidades el lunes entre ambas partes por primera vez en años.

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