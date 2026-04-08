La guerra encarece 1.900 euros la factura energética en la UE

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Bruselas, 8 abr (EFE).- Las facturas energéticas de los hogares de la Unión Europea (UE) se encarecerán cerca de 1.900 euros más al año como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, un aumento que será 500 euros inferior para las familias españolas, según un informe publicado este miércoles por los sindicatos europeos.

Según las estimaciones de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), el alza del 50 % en el precio del petróleo crudo desde el inicio del conflicto en Irán generará un incremento medio en las facturas energéticas de las familias de la UE de 3.792 euros a 5.688 euros, lo que elevaría el pago anual en 1.896 euros.

Con estos incrementos, los gastos energéticos pasarían a representar el 12 % del gasto total de los hogares.

España, entre los países con menor aumento

En un desglose de predicciones por países, los hogares españoles registran un aumento estimado de 1.384 euros anuales (512 euros menos que el promedio comunitario), solo por encima de Hungría (1.185 euros), Malta (1.178 euros), Lituania (1.141 euros) y Países Bajos (1.057 euros).

Por el contrario, los Estados miembros que mayor encarecimiento energético prevén son Luxemburgo (2.776 euros más), Irlanda (2.646 euros), Francia (2.510 euros) y Eslovenia (2.470 euros).

Según la CES, las estimaciones del informe demuestran que la UE necesita «profundas reformas energéticas» para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, cuyo precio y suministro son cada vez «más vulnerables» a la inestabilidad global.

«Esta investigación pone de manifiesto las devastadoras consecuencias para los trabajadores y sus familias de no abordar la dependencia de Europa de los combustibles fósiles, un recurso altamente volátil», dijo la Secretaria General de la CES, Esther Lynch, que advirtió igualmente del «efecto dominó» que ello genera en el conjunto de la economía.

También pidió la desvinculación de los precios de la electricidad y el gas, ya que «incluso donde predominan las energías renovables, el gas sigue determinando con demasiada frecuencia los precios mayoristas», subrayó la secretaria general.

Para Lynch, las medidas de emergencia adoptadas durante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania «mitigaron» su impacto. Por eso pide «reactivarlas hoy» para salvar los empleos de los trabajadores europeos.

Más allá de las medidas que frenen un efecto grave en el corto plazo, «esta vez también debemos abordar la raíz del problema invirtiendo en una producción energética europea barata y fiable para no quedar a merced de la suerte en el futuro», reclamó.

El petróleo brent, referente del mercado europeo, llegó a rozar los 120 dólares por barril, principalmente motivado por el cierre del estrecho de Ormuz, y en todo marzo acumuló una subida del 63 %, su mayor incremento mensual desde al menos 1988.

Tras el acuerdo de alto al fuego de dos semanas pactado hoy entre Irán y Estados Unidos, el barril de petróleo brent para entrega en junio se hundió más del 12 %, hasta situarse en los 95 dólares. EFE

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