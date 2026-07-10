La guerra interna del Cartel de Sinaloa no frena envío de fentanilo a EEUU, según informe

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Diego Estrada

Ciudad de México, 10 jul (EFE).- La actual guerra interna entre facciones del histórico Cartel de Sinaloa no ha supuesto un freno en los envíos de fentanilo a EE.UU, mientras que la violencia en ese estado mexicano, con más de 3.000 muertos en dos años, sigue vigente pese al despliegue militar del Gobierno federal.

Según el informe de la organización International Crisis Group (ICG) ‘La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión en EE.UU’, la crisis de violencia no se ha disipado, sino que se ha «transformado» y desplazado a las zonas más rurales, en medio del fuerte despliegue militar del Ejecutivo.

, explicó este viernes a EFE David Mora, investigador principal del informe del ICG.

El inicio del conflicto surgió tras la captura en 2024 en EE.UU del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que fracturó al Cartel de Sinaloa entre acusaciones de traición y derivó en una oleada de violencia que sacudió al estado entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos.

Tras casi dos años de guerra interna, el Estado mexicano «está lejos» de lograr un «cambio fundamental» en el equilibrio de fuerzas del crimen organizado, según explicó este viernes a EFE David Mora, investigador principal del informe del ICG.

«Lo que vemos ahora es que son ataques mucho más enfocados, son menos aleatorios», apuntó Mora, quien afirmó que Los Mayos están «ganando terreno» frente a Los Chapitos, en un conflicto en el que los desaparecidos y los asesinados suelen ser hombres jóvenes e incluso menores de edad.

Pese al desgaste que supone para el poder del cartel, el estudio advierte de que la demanda y el precio del fentanilo se mantiene «igual» y «relativamente estable» en EE. UU, lo que es indicativo de la «capacidad de adaptación de los mercados criminales» y de que otros grupos podrían estar cubriendo parte de la oferta de sustancias ilícitas.

«Muchas partes» de Sinaloa bajo control del narcotráfico

No obstante, las distintas facciones del Cartel de Sinaloa controlan «muchas partes» de su territorio, con lugares en los que «la autoridad es un grupo criminal y no el Estado mexicano», aseguró Mora, quien entrevistó a más de 60 personas para realizar este análisis.

En este contexto, recordó que hay más de 10.000 militares desplegados en el estado concentrados en la capital (Culiacán) que ha logrado grandes incautaciones de narcóticos aunque los índices de violencia «siguen estando sumamente altos».

Por ello, la estrategia de reforzamiento militar, a juicio del investigador del ICG, marca un «punto de inflexión» frente a la política de ‘abrazos y no balazos’ acuñado por el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

«Antes con López Obrador esto era entre dos bandos y ahora con (la presidenta, Claudia) Sheinbaum sí se siente que es entre tres. Hay un nuevo actor y es el Gobierno», añadió.

Asimismo, el informe llama la atención sobre la complicidad de actores políticos de Sinaloa con el narcotráfico, que se lleva produciendo varias décadas pero que está de actualidad tras la acusación formal de EE. UU. contra el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, por su supuesta colaboración con Los Chapitos a cambio de sobornos.

Mora recordó que el poder del Cartel de Sinaloa se explica por la «protección del poder político», lo que, en su opinión, es la «gran tarea pendiente» de México para «hacer frente a la amenaza» del crimen organizado.

Desde 2024, los enfrentamientos entre los grupos rivales del crimen organizado han dejado más de 3.000 muertos en ese estado del oeste de México.

des/afs/rod

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