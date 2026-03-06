La guerra podría disparar el precio del gas en la UE «en días o semanas», dice Birol (AIE)

3 minutos

Bruselas, 6 mar (EFE).- El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, enfatizó este viernes que hay abundante petróleo en los mercados y que solo hay un problema «logístico temporal» ligado al bloqueo del estrecho de Ormuz, pero alertó sobre una escalada de precios del gas para la UE si el conflicto en Oriente Medio continúa.

«Si la crisis continúa de esta manera, los compradores asiáticos y los compradores europeos tendrán que competir por un GNL (gas natural licuado) que será cada vez más escaso. Ese será el desafío para los países europeos si la crisis continúa en los próximos días o semanas», dijo Birol en conferencia de prensa en Bruselas.

El economista turco agregó que el problema que ha disparado el precio del crudo en los mercados es «de disrupción de suministros», no la oferta.

«Hay abundancia de petróleo en el mercado. Es un problema logístico. Y es un problema serio, que está creando dificultades para muchos países, y para algunos más que para otros», afirmó Birol, tras participar como invitado de Ursula von der Leyen a una reunión del Colegio de Comisarios dedicado a la energía, con vistas a la cumbre europea del próximo 19 de marzo.

Birol añadió que ha hablado con ministros de Estados Unidos, Brasil, Arabia Saudí, Azerbaiyán, Noruega y Canadá, así como con importadores, y le consta que están tratando de responder al desafío.

En cuanto a las reservas de petróleo que coordina la Agencia Internacional de la Energía, Birol dijo que no hay planes inmediatos de «una acción colectiva» para emplearlas, pero que «observando las condiciones actuales del mercado, todas las opciones están sobre la mesa».

«Nos enfrentamos a una interrupción temporal, una interrupción logística», dijo Birol, quien no obstante reconoció que «los países tienen contextos internos diferentes y opciones internas diferentes», por lo que la AIE permanecerá atenta y activa.

Recurrir a Rusia sería «un error», advierte

La situación del gas «es otra historia» distinta a la del petróleo, porque «la mayor parte del gas que sale de Oriente Medio tiene como destino Asia», dijo Birol, y en pocos días podría haber una competencia por atraer cargamentos.

Pero a medio plazo, esa posible congestión desaparecerá porque se espera «que en los próximos cinco años llegue una enorme oleada de GNL, unos 300 bcm (millardos de metros cúbicos) de nuevo gas natural licuado».

Eso significará «una presión a la baja sobre los precios. Y, lo que es más importante, el 75 % de ese GNL será flexible».

Por último, Birol recomendó a la UE no revisar su política de abandono de las compras de gas ruso. «Considerar a Rusia como una opción alternativa para obtener gas sería, económica y, en mi opinión, políticamente, un error», razonó.

En líneas generales, Birol aconsejó a la UE aprovechar esta inestabilidad de los suministros fósiles para dar un nuevo impulso a las renovables y a la nuclear, como el que recibió la generación autónoma con la invasión de Rusia sobre Ucrania.

«Por supuesto, Europa seguirá importando gas natural durante años para generar electricidad. Pero creo que redunda en el interés de los países europeos (…) aprovechar más sus energías renovables -solar, eólica y otras- y apostar también con fuerza por el retorno de la energía nuclear», dijo.

«Tanto las renovables como la energía nuclear deberían ser los pilares del sistema eléctrico europeo», subrayó. EFE

jaf/ahg/llb

(vídeo)