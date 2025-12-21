La guerrilla del ELN anuncia cese al fuego unilateral en las fiestas navideñas en Colombia

1 minuto

Bogotá, 21 dic (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este domingo un cese al fuego unilateral en todo el territorio colombiano durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país.

«El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un cese unilateral el fuego (sic) para esta temporada de festividades navideñas y fin de año», señaló esa guerrilla en un comunicado.

Se trata de una acción ya tradicional en esa guerrilla en estas fechas y que iniciará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026. EFE

