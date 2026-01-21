La guerrilla del ELN deja libres a dos colombianos secuestrados en frontera con Venezuela

Bogotá, 20 ene (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este martes a dos ciudadanos colombianos que mantenía secuestrados en una zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El organismo internacional no divulga los nombres de personas liberadas, pero la Defensoría del Pueblo confirmó que, en este caso, se trata de los hermanos Hugo y Luis González Godoy, de 47 y 54 años respectivamente, quienes habían sido secuestrados el pasado 9 de enero en el municipio de Tame.

«Cada liberación tiene un profundo significado humano, no solo para quienes recuperan su libertad, sino también para sus familias, que pueden dejar atrás la incertidumbre y reencontrarse con sus seres queridos», señaló en un comunicado Stijn Houben, jefe de Operaciones del CICR en Colombia.

La Defensoría del Pueblo advirtió que en lo que va de este año Arauca registra al menos cinco personas secuestradas, y reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que liberen de manera inmediata e incondicional a todas las personas que mantienen privadas de la libertad.

En la convulsa frontera de 2.219 kilómetros entre Colombia y Venezuela operan varios grupos armados ilegales, como el ELN, guerrilla que también dejó ayer en libertad a cinco policías que había secuestrado el pasado 6 de enero en el departamento de Norte de Santander. EFE

