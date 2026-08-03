La guyanesa Rodrigues-Birkett se compromete a garantizar que el mundo confíe en la ONU

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Montevideo, 3 ago (EFE).- La guyanesa Carolyn Rodrigues Birkett, candidata a ocupar el cargo de secretaria general de la ONU, se comprometió este lunes a hacer que las Naciones Unidas «tengan la confianza que el mundo quiere ver».

Así lo indicó Rodrigues-Birkett al participar en el ‘Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas’, un encuentro organizado por Uruguay para que los candidatos de Latinoamérica y el Caribe hablarán sobre el futuro liderazgo del organismo y el papel de la región en la agenda global.

En su discurso de apertura, Rodrigues-Birkett defendió que es momento de que un representante de la región encabece la ONU y añadió que todos los candidatos están calificados en cuanto a liderazgo.

Tras esto, la candidata reflexionó sobre los desafíos que afronta la región y que «requieren decisiones globales» para ser resueltos, mencionando entre estos al crimen organizado transnacional y al cambio climático.

De ser elegida, dijo que trabajará en fortalecer el multilateralismo, demostrar que este funciona y garantizar que las Naciones Unidas «tengan la confianza que el mundo quiere ver».

Entre otros puntos, Rodrigues-Birkett se comprometió a impulsar «reformas continuas» en la organización internacional y que esta no solo sea eficiente, sino también más cercana a sus miembros.

El evento fue convocado por el Gobierno uruguayo en el marco de la presidencia ‘pro tempore’ de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que ejerce ese país, así como también por la Campaña GQUAL y el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei).

Celebrado de manera híbrida, el foro contó con la presencia de la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la exvicepresidenta segunda costarricense Rebeca Grynspan, mientras que Rodrigues-Birkett se sumó de manera virtual.

También se transmitió un mensaje en vídeo del argentino Rafael Grossi y se leyó una carta de la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

El encuentro se llevó a cabo en una etapa decisiva del proceso de selección para suceder al actual secretario general, António Guterres, cuyo mandato concluye el 1 de enero de 2027. EFE

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(foto)(vídeo)