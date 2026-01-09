La Habana afirma que no va a «ceder ante la amenaza» de EE.UU.: «A Cuba vamos a defender»

La Habana, 9 ene (EFE).- El Gobierno cubano aseguró este viernes que no va a «vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje» de EE.UU. tras las declaraciones de Washington sobre la isla luego de los ataques militares en Venezuela.

El canciller Bruno Rodríguez hizo este pronunciamiento en redes sociales después de participar en un acto de homenaje en Caracas a los que murieron en los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, entre ellos 32 militares y personal de inteligencia cubanos.

También se ha conocido en las últimas horas que EE.UU. ha cambiado de lugar dos de sus embarcaciones militares del Caribe al norte de Cuba.

«Los cubanos no estamos dispuestos a vender el país ni a ceder ante la amenaza y el chantaje, ni a renunciar a la prerrogativa inalienable con la que construimos nuestro propio destino, en paz con el resto del mundo», escribió.

El canciller apostilló: «A Cuba la vamos a defender. Quien nos conoce sabe que es un compromiso firme, categórico y demostrado».

En su opinión, EE.UU. pretende «imponer su voluntad sobre los derechos de Estados soberanos» y lleva 67 años aplicando la fuerza y la agresión contra Cuba, en referencia a las sanciones y su apoyo a diversas operaciones militares como la fracasada de Bahía de Cochinos (Girón).

Rodríguez aseguró este jueves que las revoluciones bolivariana y cubana «serán ejemplo para la liberación de los pueblos» de América en el homenaje a los militares fallecidos en el ataque de EE.UU. contra Venezuela.

«Lucharemos juntos y venceremos, la revolución bolivariana y chavista y la revolución cubana, en su destino y en su lucha común, serán ejemplo para la liberación de los pueblos de nuestra América», afirmó.

En los ataques estadounidenses fallecieron «hasta ahora» 100 personas, entre civiles y militares, informó este miércoles el ministro venezolano de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

La visita del canciller cubano a Caracas fue el primer contacto de La Habana con Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela ante la incertidumbre de que supondrá para la isla la nueva situación en el país suramericano.

Además de un importante aliado político, Venezuela había sido durante años el primer suministrador energético de Cuba gracias a acuerdos bilaterales por lo que Caracas pagaba con petróleo el envío a su territorio de miles de profesionales de la isla (médicos, profesores, militares y personal de inteligencia). EFE

jpm/jrh