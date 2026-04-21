La Habana agradece a Canadá un donativo de 4 millones de dólares en ayuda humanitaria

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La Habana, 21 abr (EFE). – El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció a Canadá por la ayuda de 5,5 millones de dólares canadienses (4 millones de dólares estadounidenses) «para responder directamente a las necesidades urgentes de cubanos vulnerables» en materia de medicinas y alimentos.

“Agradecemos la decisión de Canadá de brindar ayuda adicional a Cuba, dirigida a apoyar servicios de salud, medicamentos y asistencia alimentaria, anunciada por la Canciller Anita Anand”, difundido este martes en las redes sociales del jefe de la diplomacia de la isla caribeña.

Rodríguez remarcó que esta colaboración llegó en un momento en el que el país enfrenta un “recrudecimiento del bloqueo a niveles extremos, con cerco energético y constantes amenazas del gobierno de EE.UU.”

Canadá anunció el pasado viernes que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recibirá 5 millones de esa ayuda, para “proteger la salud y el bienestar de las poblaciones vulnerables en Cuba”.

El Gobierno canadiense dijo en un comunicado que el objetivo es mejorar “la disponibilidad y el acceso a servicios sanitarios esenciales, medicinas críticas y suministros médicos”.

Además, la ayuda también contribuirá a “fortalecer las cadenas de suministro y apoyar las instalaciones de atención sanitaria primaria y los hospitales de referencia”.

El resto de la ayuda monetaria, 500.000 dólares canadienses, será asignada al Programa Mundial de Alimentos (PMA), para proporcionar «asistencia alimentaria a los cubanos” y apoyar “las logísticas esenciales y las necesidades de combustible para la respuesta humanitaria”.

La cifra anunciada el pasado viernes se suma a otros ocho millones de dólares canadienses de ayuda que Canadá proporcionó a finales de febrero al Programa Mundial de Alimentos y UNICEF para la compra de alimentos.

Canadá ha sido tradicionalmente el principal mercado emisor de turismo a Cuba y suponía hasta 2025 más del 40 % del total de sus visitantes internacionales, pero desde el agravamiento de la situación energética a partir de enero por el asedio petrolero de Washington, la cifra de viajeros disminuyó.

Solo en febrero pasado, el número de viajeros descendió en un 28,4% hasta los 124.283 visitantes, según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información del país caribeño.

En 2025, unos 754.000 canadienses eligieron el país caribeño como destino turístico, un 12,4 % menos que en 2024. EFE

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