La Habana critica que naviera francesa retenga en Jamaica contenedor con insumos médicos

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La Habana, 15 jul (EFE).- La naviera francesa CMA CGM dejó retenidos en Jamaica decenas de contenedores con destino a Cuba, entre ellos uno con insumos médicos, “una decisión que constituye un nuevo obstáculo para el suministro de bienes esenciales, en el contexto del recrudecimiento del bloqueo económico de EE.UU.”, señalaron este miércoles medios estatales.

Entre las cargas que la naviera francesa dejó retenidas en el puerto de Kingston, Jamaica, se encuentra un contenedor enviado por la organización solidaria SODePAZ -una ONG europea- «que transporta más de 3,5 millones de jeringuillas y agujas destinadas al sistema de salud en la provincia de Santiago de Cuba (oriente)”, puntualizó esta jornada una nota del medio estatal Cubadebate.

El texto, señala, además, que “la naviera indicó como únicas alternativas el retorno de los contenedores al puerto de origen o el traslado de las mercancías a otra empresa de transporte marítimo, lo que implica nuevos costos para quienes realizan los envíos”.

Las dos navieras internacionales que mantenían operaciones con Cuba, la alemana Hapag-Lloyd y la francesa CMA CGM, anunciaron en mayo pasado que habían dejado de aceptar nuevos pedidos vinculados a la isla a la espera de analizar las posibles consecuencias de la Orden Ejecutiva de EE.UU. que amplía las sanciones contra La Habana.

El presidente estadounidense Donald Trump Trump, firmó el 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404 que amenaza con congelar los activos en territorio estadounidense de personas o entidades que trabajen o hayan trabajado para el Gobierno cubano, así como de quienes le hayan apoyado financiera, material o tecnológicamente.

Producto de esta medida la minera canadiense Sherritt, la mayor inversión en Cuba, anunció su salida inmediata de la isla, le secundaron las principales hoteleras extranjeras, y el banco privado que realizaba en el exterior los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard también interrumpió su relación con la isla.

Washington presiona a La Habana desde inicios de este año para que introduzca reformas económicas y políticas, primero con el bloqueo petrolero impuesto en enero que ha llevado los cortes eléctricos a máximos con un promedio diario de dos horas de electricidad para los 9.4 de cubanos en la isla, y luego con las sanciones desde mayo. EFE

cdg/cpy