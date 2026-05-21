La Habana difunde un video de sátira política con una marioneta llamada «Gusano Rubio»

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La Habana, 21 may (EFE).- El Gobierno cubano difundió este jueves en redes sociales un video de sátira política con una marioneta del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en un movimiento que recuerda a los contenidos virales iraníes durante la guerra con Washington y Tel Aviv.

«Hoy vamos a ver cómo hacer que un país pida ser invadido. Es más fácil de lo que parece», dice la marioneta caracterizada como Rubio desde una mesa de despacho con el letrero dorado «Sr. Gusano Rubio» y entre dos banderas de Estados Unidos.

El secretario de Estado es presentado como un político cínico que no duda en azuzar las necesidades en Cuba e «inventar» pretextos para lograr sus objetivos de dominación de la isla: «Siempre hay que defender la libertad, aunque tengas que apagarla primero», dice la marioneta.

El video pone en los labios del protagonista la narrativa del Gobierno cubano sobre los pasos que está dando EE.UU. en la escalada bilateral de tensiones desde enero, con el bloqueo petrolero -que la ONU califica de contrario al derecho internacional- y el aumento de las sanciones económicas.

«El primer paso es cortar el combustible. ¿Cómo le llamamos a eso? Sanciones por la democracia», dice la marioneta: «¿Y qué pasa cuando no hay luz? Que la gente se enoja, que es lo que queremos», se responde.

El segundo paso es dejar «que la gente sufra sola» y que piensen que la situación «es culpa del Gobierno cubano, que es un poquito nuestro plan», explica el personaje que avanza que el siguiente momento es llegar con ayuda: «Ahora eres el bueno de la película», apostilla.

A continuación se busca «un incidente», «algo que justifique lo que querías hacer de todas formas» y alude a la supuesta adquisición por parte de La Habana de 300 drones militares a Rusia e Irán, una filtración periodística no confirmada.

El quinto y último paso es aparecer con un portaaviones «grande, imponente, con muchos cañones», agrega la marioneta caracterizada como Rubio. «Hemos venido a liberarlos», señala.

El Gobierno cubano da a entender en sus redes que el video ha sido elaborado por una productora denominada Aguajefilms, cuyos perfiles en las redes sociales X e Instagram fueron creados recién en mayo de 2026, y que no tiene sitio web propio en internet por esa denominación.

Esa cuenta de X ha colgado en los últimos días varios videos de animación de carácter político y antiestadounidense, con cierta repercusión dentro de la órbita oficialista, pero esta es la primera ocasión en que una cuenta oficial cubana lo replica.

Irán empleó de forma exitosa en la batalla comunicacional en torno a su confrontación con EE.UU. e Israel una serie de videos con muñecos lego que en distintas ocasiones se viralizaron por combinar la ironía y la sátira con los contenidos políticos. EFE

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