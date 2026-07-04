La Habana expresa su “orgullo” por la medalla ‘Héroes de Venezuela’ a rescatistas cubanos

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La Habana, 4 jul (EFE).- El Gobierno de Cuba expresó este sábado su “orgullo” por los rescatistas de la isla que recibieron la medalla de ‘Héroes y Heroínas de Venezuela’ tras su trabajo en las zonas afectadas en ese país por el impacto de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que causaron al menos 2.645 muertos, según cifras oficiales.

«El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hizo entrega de la medalla Héroes y Heroínas de Venezuela a la brigada de rescatistas cubanos y sus canes, por su valioso apoyo en las labores de búsqueda y salvamento de personas desaparecidas tras los sismos», informó este sábado en redes sociales, la embajada cubana en Venezuela.

Al respecto, el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, afirmó en redes sociales que «llena de orgullo el reconocimiento a nuestra brigada de rescatistas, merecedora de la medalla ‘Héroes y Heroínas de Venezuela’ por su destacada labor en las zonas afectadas de ese hermano país».

«Cuba, humanista y solidaria, siempre estará donde haga falta”, aseveró.

A la felicitación se sumó el secretario de organización del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Roberto Morales Ojeda, quien destacó que los rescatistas cubanos demostraron “profesionalismo y humanismo en las zonas afectadas por los sismos en Venezuela” y consideró el reconocimiento a los cubanos como un “merecido homenaje a su sacrificio y amor al prójimo”.

Cuba envió a Venezuela dos grupos de rescatistas con canes para apoyar la labor de salvamento tras los sismos ocurridos en ese país el pasado 24 de junio.

Las brigadas insulares estaban integradas por especialistas en medicina forense, así como varios médicos que forman parte de la brigada Henry Reeve de la isla, especializada en desastres y crisis sanitarias.

Además, el Ministerio de Salud de Cuba indicó que desde el primer momento tras los terremotos, los médicos y enfermeros de la brigada de sanitarios de la isla que permanecían en Venezuela, «atendieron heridos, levantaron hospitales de campaña y acompañaron al pueblo venezolano en medio de la tragedia».

La Cancillería insular reportó esta semana en redes sociales que se han confirmado oficialmente dos ciudadanos cubanos fallecidos a causa de los terremotos ocurridos en Venezuela. Las víctimas son Lupercio Adrián D’Pérez y Pando y la menor de edad, Vanessa Martínez Rodríguez.

Las autoridades venezolanas han calculado que al menos 15.050 personas se quedaron sin vivienda tras los devastadores terremotos y unos 885 edificios fueron afectados, 189 de ellos totalmente colapsados. EFE

cdg/seo