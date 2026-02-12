La Habana se queda sin feria del libro por el bloqueo petrolero de EE.UU.

La Habana, 12 feb (EFE).- La Feria Internacional del Libro de La Habana, uno de los eventos culturales más importantes de Cuba, no arrancó este jueves como estaba inicialmente previsto, afectada por el asedio petrolero de EE.UU.

Como indicó el Instituto del Libro Cubano en un comunicado que la feria «se pospone como consecuencia de la situación extraordinaria que vive el país». La organización no avanzó una nueva fecha para su realización.

La decisión, como la suspensión de otros actos culturales y científicos, se incluyó dentro del duro plan de contingencia aplicado por el Gobierno cubano para tratar de subsistir sin petroleo importado, cuando la isla sólo produce un tercio de sus necesidades energéticas.

Entre otras medidas, el Ejecutivo ha racionado severamente la venta de combustible, minimizado los servicios hospitalarios y el transporte, e instaurando horarios y formatos a distancia en oficinas públicas y universidades.

La cita, que se iba a celebrar hasta el 22 de febrero, tenía en esta edición a Rusia como país invitado. La última vez que la principal cita literaria del país no se realizó fue en 2021, durante la pandemia de la covid-19.

EE.UU. cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministrase combustible a la isla.

El experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.) estimó para EFE que, de no recibir nuevos envíos de petróleo, Cuba estaría para marzo en una «grave crisis». EFE

