La Habana tacha de «especulación» posible contacto entre Rubio y un nieto de Raúl Castro

Naciones Unidas, 19 feb (EFE).- El representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, afirmó este jueves a EFE que las informaciones sobre supuestos contactos entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y un nieto de Raúl Castro son «especulación» y que La Habana se basa «en hechos públicos y verificables».

«Esos mismos medios dicen después que no tienen confirmación de lo que están publicando. Por tanto, a mí eso me suena a especulación. Yo me baso en hechos», dijo el diplomático al referirse a una información divulgada por el portal estadounidense Axios.

El medio publicó que Rubio habría mantenido conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, en el contexto de la creciente presión de Washington sobre la isla, que en las últimas semanas ha incluido nuevas restricciones al suministro de petróleo en medio de la crisis energética que atraviesa el país.

Soberón evitó pronunciarse sobre contactos específicos que permitan aliviar la asfixia petrolera y reiteró que Cuba está «dispuesta al diálogo sobre la base del respeto mutuo, igualdad de condiciones, respeto a la soberanía, respeto a la independencia y a la no interferencia en los asuntos internos de los países».

Esa disposición, subrayó, «no es nueva», y ya permitió «avances en etapas anteriores de la relación bilateral».

No obstante, sostuvo que para que un proceso de diálogo prospere «es necesario que ambas partes acuerden reglas básicas» que permitan una conversación «seria» y con posibilidades reales de avance.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró en la noche del lunes, en línea con lo que ha apuntado ya varias veces en las últimas semanas, pese a las negaciones de La Habana, que su Gobierno está manteniendo conversaciones con altos cargos del Ejecutivo cubano.

Sobre la posibilidad de que México pueda desempeñar un papel de mediador, Soberón se limitó a agradecer la «solidaridad histórica» de ese país con Cuba, tanto en el envío de ayuda como en gestiones diplomáticas.

Por otra parte, Soberón afirmó que cualquier eventual conversación deberá desarrollarse en un clima que permita avanzar «sin presiones adicionales» y reiteró que La Habana no aceptará condicionamientos externos.

El diplomático sostuvo que Cuba no exige condiciones previas para dialogar, pero subrayó que tampoco puede aceptar imposiciones.

«Nosotros no imponemos condiciones a nadie, pero tampoco aceptamos que se nos impongan», señaló.

Soberón recordó que la disposición al diálogo ha sido una constante en la política exterior cubana y que, en etapas anteriores, permitió avanzar en acuerdos prácticos con Washington.

«La historia nos ha enseñado que el diálogo funciona cuando se basa en igualdad y respeto mutuo, no cuando hay presiones o imposiciones», afirmó. EFE

