La habitación con vistas de Henri Matisse en Tánger

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Mar Marín

Tánger (Marruecos), 13 jul (EFE).- «Tánger se balancea. El cielo es de un azul inquietante. Este azul lo adoptarás». Así comienza la carta imaginaria que el escritor marroquí Tahar Ben Jelloun dirige a Henri Matisse, el pintor francés que, fascinado por las vistas desde la ventana de su hotel, hizo suyo el color de la ciudad del Estrecho y se sumergió en una profunda transformación artística.

Matisse (Cambrésis 1869-Niza 1954) provenía del norte de Francia, buscaba la luz y el color. Seducido por el orientalismo popularizado por Eugène Delacroix y por el impacto de la gran exposición de arte islámico de Múnich, en 1910, comenzó a mirar hacia el sur.

Después de un viaje por Andalucía (sur de España), cruzó el Estrecho para llegar a Tánger en enero de 1912. Se instaló en el Gran Hotel Villa de France, entonces uno de los más elegantes de la ciudad.

Ocupó la habitación 35, en la segunda planta. Desde allí disfrutaba de una vista privilegiada sobre la bahía, la medina y la iglesia anglicana de San Andrés.

Sin embargo, la ciudad no le recibió con el sol que esperaba. Durante semanas, una lluvia persistente envolvió Tánger. Según relató la escritora Gertrude Stein, el pintor llegó a preguntarse con desesperación:»¿Veremos alguna vez el sol en Marruecos?».

Cuando el temporal remitió, la ciudad le deslumbró. Los azules y verdes del mar y del cielo, los jardines, la blancura de las casas de la medina y la silueta de la kasbah dominando el océano transformaron su mirada.

Tánger marcó al artista, que cambió su tratamiento del espacio y el color. «Este arte sugiere un espacio más amplio, un verdadero espacio plástico», escribiría más tarde.

Fruto de sus dos estancias en Marruecos —entre enero y abril de 1912 y durante el invierno de 1912-1913— Matisse realizó una veintena de pinturas y decenas de dibujos que hoy se consideran una etapa fundamental de su evolución artística, ‘Vista desde la ventana en Tánger’, ‘Zorah en la terraza’ o ‘Café árabe’.

Del lujo a la ruina

Una fotografía histórica muestra a Matisse y a su esposa en la habitación 35. No era especialmente lujosa; apenas una estancia de unos doce metros cuadrados y dos ventanas con vistas al puerto y la medina. Pero fue suficiente para cautivar al pintor, que eligió la misma habitación durante sus visitas a la ciudad.

Hoy, la habitación 35 se ha convertido en una atracción turística. Muchos visitantes se acercan al hotel para conocer el lugar desde el que Matisse pintó algunas de sus obras más célebres o para alojarse en el cuarto -por algo más de cien euros por noche- y contemplar las vistas que inspiraron al artista hace más de un siglo.

El edificio tiene una larga historia. Antes de convertirse en hotel fue la residencia privada de un cónsul francés. Durante el periodo internacional de Tánger figuró entre los establecimientos más prestigiosos de la ciudad y acogió a diplomáticos, aristócratas y viajeros europeos.

En la segunda mitad del siglo XX comenzó un declive que terminó en más de veinte años de cierre.

Tras una profunda rehabilitación, reabrió en 2014 como hotel de cinco estrellas. Declarado monumento histórico, combina el lujo contemporáneo con motivos de la obra de Matisse en su decoración.

La habitación 35 ha sido restaurada, aunque se ha intentado respetar el ambiente de la época. Las vistas también han cambiado. El puerto se ha ampliado, hay nuevos edificios y mucho tráfico.

Mohamed, empleado del hotel y tangerino, es uno de los encargados de mostrar la habitación a los curiosos. Desde la azotea del Villa de Francia señala a su propia casa mientras relata la historia del pintor francés y su fascinación por la ciudad.

«Tánger ha cambiado mucho», explica. «Ha crecido, recibe más turistas y es más moderna».

¿Tiene miedo de que el turismo altere la ciudad? «No», responde con contundencia Mohamed. «Sigue siendo Tánger. No ha perdido su encanto».EFE

mar/ajs

(foto)