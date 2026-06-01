La Haya rechaza la petición millonaria de Ruanda contra Londres por el acuerdo de asilo

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La Haya, 1 jun (EFE).- La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) ha rechazado las reclamaciones de Ruanda contra Reino Unido de unos 100 millones de libras (unos 115 millones de euros) que consideraba aún pendientes de pago como parte del controvertido acuerdo bilateral para trasladar solicitantes de asilo desde territorio británico al país africano.

El tribunal arbitral, con sede en La Haya, concluyó, en un laudo emitido a mediados de mayo, pero hecho público este lunes, que Londres no está obligada a efectuar dos pagos anuales de 50 millones de libras esterlinas reclamadas por Ruanda tras la cancelación del programa migratorio, una de las iniciativas estrella del anterior Gobierno conservador británico.

Además, Ruanda sostenía que Londres había vulnerado varios artículos del acuerdo y solicitaba una indemnización de seis millones de libras o una disculpa formal por los supuestos incumplimientos.

Sin embargo, el tribunal arbitral ha rechazado por mayoría la reclamación relativa a los 50 millones de libras del segundo año y ha desestimado por unanimidad el resto de las demandas presentadas por Ruanda.

La disputa se refería a los compromisos financieros derivados del Acuerdo de Asociación de Asilo, firmado en 2022 por el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, y el Gobierno ruandés, y conocido como «Plan Ruanda».

El pacto contemplaba el traslado a Ruanda de migrantes llegados al Reino Unido a través de rutas consideradas irregulares o peligrosas, como las travesías en pequeñas embarcaciones por el canal de la Mancha.

Sin embargo, el proyecto estuvo envuelto desde el principio en una intensa batalla política y judicial, y tras años de litigios, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan, al considerar que existía un riesgo real de que los solicitantes de asilo fueran devueltos después a países donde podrían sufrir persecución.

La llegada al poder del laborista Keir Starmer en julio de 2024 supuso el fin definitivo de la iniciativa y la declaró «muerta y enterrada».

Según datos del actual Ejecutivo británico, Reino Unido ya había desembolsado al país africano al menos 240 millones de libras (285 millones de euros) como pago inicial por el acuerdo.

Los árbitros también decidieron que cada parte asumirá los gastos de su representación legal y que los costes del procedimiento arbitral se repartirán a partes iguales.

La decisión llega además en un momento de tensión diplomática entre ambos países, después de que el Gobierno británico suspendiera en febrero parte de la ayuda destinada a Ruanda tras acusar al país africano de respaldar al grupo rebelde M23 en el este de la vecina República Democrática del Congo, acusaciones que las autoridades ruandesas rechazan. EFE

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