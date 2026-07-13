La hermana del fallecido senador Graham terminará su mandato en el Senado como pidió Trump

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Washington, 13 jul (EFE).- Draline Graham Nordone, la hermana del fallecido senador Lindsay Graham, anunció este lunes que completará el resto del mandato de su familiar en el Senado hasta enero de 2027 al ocupar su escaño, después de que lo recomendara el presidente Donald Trump.

Horas antes del anuncio en el Capitolio, el jefe de Estado se había dirigido al gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, para que nombrara de forma interina a Darline Graham Nordone para ocupar su puesto en el Senado.

«Le recomendé al gobernador Henry McMaster a Darline, la maravillosa hermana de Lindsey Graham, para ocupar el cargo de senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur. ¡Sería un homenaje fantástico para Lindsey, quien la quería muchísimo!», escribió Trump en su red Truth Social.

La muerte de Graham -quien falleció el sábado a sus 71 años de edad a causa de un desgarro en la aorta, según informes preliminares- ha obligado a los republicanos a buscar un reemplazo exprés para uno de sus senadores más influyentes de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

La legislación de Carolina del Sur establece que, cuando queda vacante un escaño en el Senado federal, corresponde al gobernador designar un sustituto temporal del parlamentario hasta la celebración de una elección especial para seleccionar, en este caso, al candidato republicano que se presentará a los próximos comicios legislativos.

En agosto se celebrarán unas primarias republicanas especiales en Carolina del Sur para elegir a Nordone para el mandato completo de seis años.

Nordone, que es la única hermana de Graham, mantenía una relación muy estrecha con él, y en varias ocasiones habían relatado a los medios cómo Graham cuidó de ella cuando su madre murió de linfoma de Hodgkin.

Quince meses después quedarían huérfanos tras la muerte de su padre, cuando Graham tenía veintiún años y Nordone doce. EFE

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