La hija de Agnelli reclama daños morales contra su hijo John Elkann en juicio por herencia

Compartir

3 minutos

Roma, 22 jun (EFE). – La batalla judicial por la herencia de Gianni Agnelli, histórico patrón de Fiat fallecido en 2003, sumó este lunes un nuevo episodio después de que su hija, Margherita Agnelli, haya pedido personarse como parte civil en el proceso por presunto fraude fiscal que involucra a su primogénito John Elkann, presidente de Stellantis.

La petición fue presentada durante la audiencia preliminar que analiza un supuesto esquema para ocultar la residencia fiscal real de Marella Caracciolo, viuda de Agnelli y madre de Margherita, fallecida en 2019, con el fin de evitar el pago de impuestos de sucesión en Italia.

La Fiscalía de Turín (norte de Italia) sostiene que existió una «estrategia concreta» para simular que la viuda de Agnelli residía en Suiza y así esconder su multimillonario patrimonio de la legislación de sucesiones italiana.

En la causa también figuran como acusados el contable de la familia, Gianluca Ferrero, y el notario Remo Morone.

Según explicaron este lunes los abogados de Margherita tras la sesión preliminar celebrada en el Tribunal de Turín, su clienta se considera víctima de un «elaborado plan fraudulento» destinado a excluirla de la sucesión de sus padres y del control de Dicembre, la sociedad patrimonial que constituye el núcleo del imperio empresarial de la familia Agnelli.

«Margherita Agnelli ha presentado su escrito de constitución como parte civil también contra John Elkann por el daño moral y de imagen sufrido, ya que fue víctima de un elaborado plan fraudulento en su perjuicio», señalaron en una nota recogida por los medios italianos, que elevan a 1,3 millones de euros la cantidad reclamada.

La iniciativa se enmarca en una larga disputa familiar que enfrenta a Margherita Agnelli con sus tres hijos – John, Lapo y Ginevra Elkann – con Alain Elkann.

El tribunal decidió aplazar el procedimiento hasta septiembre para dar tiempo a las defensas a examinar la solicitud y presentar sus alegaciones.

Por su parte, los abogados de Elkann rechazaron la petición y la calificaron de «inmoral».

El origen del conflicto se remonta a 2004, cuando Margherita firmó un acuerdo por el que renunciaba a sus participaciones en la sociedad familiar a cambio de unos 1.300 millones de euros.

Tras aquella operación, los activos pasaron a su madre, quien posteriormente los transfirió a su nieto mayor, John Elkann.

Sin embargo, en 2021 impugnó el acuerdo al considerar que fue obtenido mediante engaño y desde entonces ha presentado diversas acciones judiciales contra sus tres hijos mayores, sin éxito hasta ahora en los tribunales civiles.

Como parte de esta estrategia, en septiembre de 2025 la hija del magnate llegó a presentar un testamento inédito de su padre fechado en 1998 para intentar demostrar que la voluntad de Gianni Agnelli no era dejar el control total de Dicembre en manos de John Elkann.

La batalla por la herencia de la dinastía Agnelli se prolonga desde hace más de dos décadas y continúa generando nuevos frentes judiciales.

En julio, los tres nietos del magnate abonaron 175 millones de euros a la Hacienda italiana para cerrar otras disputas fiscales vinculadas a la herencia de Marella Caracciolo, aunque la causa en Turín sigue abierta. EFE

csv/sam/psh