La hija de González Urrutia dice que no hay justicia para su esposo tras 300 días preso

2 minutos

Caracas, 3 nov (EFE).- Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció este lunes la falta de justicia en el caso de su esposo, Rafael Tudares, quien cumple 300 días detenido.

La hija del dirigente opositor aseguró que el sistema judicial venezolano «no permite la designación de una defensa privada» y que la Defensoría Pública «no ejerce su defensa y actúa con opacidad».

«300 días de desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho. ¿Cómo se defiende cuando todo está diseñado para impedir su defensa?», manifestó en su cuenta de X.

«Esto no es justicia», sostuvo Mariana González, quien asegura no conocer con certeza el sitio donde está recluido su esposo, acusado de los presuntos delitos de «forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento».

El pasado domingo, indicó que las autoridades le ratificaron que su esposo «seguirá el juicio penal en su contra mediante ‘audiencias telemáticas'», lo que Mariana González consideró como un «juicio clandestino e inconstitucional, que viola sus derechos humanos».

En junio pasado, reiteró que Tudares no tiene «nada que ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad», en alusión a la crisis que se desató en el país tras la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora ante la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto en los comicios de julio de 2024.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero -tres días antes de la investidura de Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.EFE

rbc/csm/nvm