La hija de González Urrutia dice que su esposo tiene prohibido declarar tras excarcelación

Caracas, 28 ene (EFE).- Mariana González, la hija del líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, aseguró este miércoles que un tribunal prohibió que su esposo, Rafael Tudares, salga del país y declare a los medios de comunicación en «fiel cumplimiento a la medida cautelar sustitutiva» que recibió tras ser excarcelado la semana pasada.

«No podemos brindar declaraciones a medios de comunicación, ni compartir información alguna sobre cualquier aspecto vinculado con su caso», indicó Mariana González en su cuenta de X.

En este sentido, precisó que a Tudares se le estableció un «régimen de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y ‘prohibición de dar declaraciones a medios de comunicación, así como realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier otro medio electrónico'».

«Gracias por el respeto, comprensión y empatía ante lo que aquí estamos comunicando, con el fin de cumplir, como nos corresponde, con las medidas judiciales que se le han establecido a Rafael», añadió Mariana González.

El yerno de González Urrutia fue excarcelado la semana pasada luego de «380 días de una injusta detención» y de «haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada», según informó su esposa el pasado 22 de enero.

Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, junto al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos también excarcelados.

En diciembre pasado, Tudares fue condenado a 30 años de prisión acusado de delitos de conspiración y terrorismo, algo que varias ONG y opositores rechazaron al afirmar que se trataba de un arresto por motivos políticos debido a que es el yerno de González Urrutia, quien reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio al insistir que venció a Maduro en las presidenciales del 28 de julio de 2024. EFE

