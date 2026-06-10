La hija de Maradona dice en el juicio que el equipo médico no se hacía responsable

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Una hija de Diego Maradona cargó este martes ante la justicia argentina contra el equipo médico que atendió a su padre y señaló que en algunas situaciones «nadie se estaba haciendo cargo» de las condiciones de su internación.

Dalma Maradona, la hija mayor del ídolo, señaló que aun así estaba «claro» que Leopoldo Luque, médico personal del ‘Diez’ y uno de los principales acusados, era quien había asumido el compromiso por el cuidado y tratamiento del paciente.

Dalma habló durante la audiencia número 17 del juicio que tiene a siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía causar la muerte del exfutbolista.

Con diferentes estrategias, todos claman inocencia.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar mientras se recuperaba de una neurocirugía en una casa de Tigre, 50 km al norte de Buenos Aires.

El juicio cuestiona tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria.

Con la voz entrecortada por la emoción, Dalma dijo que la compañía de salud y los principales médicos se habían comprometido a «una internación domiciliaria seria, con elementos, enfermeros, acompañantes terapéuticos, ambulancia 24 horas en la puerta».

«Con el diario del lunes nos dimos cuenta que eso no era así», señaló Dalma al tribunal de San Isidro en sus casi tres horas de declaración. Fue la tercera y última de las hijas de Maradona en dar su testimonio en el proceso.

Una de las imputadas, Nancy Forlini, coordinadora de la internación domiciliaria declaró más tarde por cerca de una hora. Ella también catalogó a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov como responsables de solicitar los servicios durante la estancia del ídolo argentino.

– Responsabilidades –

Durante su testimonio, Dalma recordó un episodio en el que su padre tuvo una intoxicación y Forlini consultó con las hijas qué acción tomar.

«Dijimos: ‘Que lo trasladen con una ambulancia’. Pero no había y nadie se estaba haciendo cargo de la situación», aseguró la mujer de 39 años.

«Si nosotros hubiéramos sabido que se iba a desarrollar como se desarrolló la internación, no hubiera sido opción. Si nos decían que no iba a haber ambulancia no hubiera pasado, porque con las condiciones de mi papá eso era esencial», señaló.

Dalma planteó que en las reuniones previas a la internación domiciliaria «quedó en claro que Luque era el que se hacía cargo de la salud de Maradona». También la psiquiatra Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, otros de los imputados, porque eran «el cuerpo médico tratante» del astro.

– Equipamiento insuficiente –

Durante su exposición, Forlini explicó que como coordinadora solo respondía a pedidos de los médicos tratantes. «El doctor Luque me pidió una visita médica semanal y una consulta de neurología», señaló la imputada.

Forlini dijo que nunca recibió un pedido de Cosachov de servicios para la internación, y que en la orden de alta de Maradona de la clínica donde había sido operado no se pedía ningún tipo de equipos médicos.

En audiencias previas, varios testigos expertos dijeron que estos equipos, como por ejemplo un desfibrilador, eran indispensables.

«Imaginen que era un paciente VIP, todo lo que hubiesen pedido se iba a autorizar», enfatizó Forlini.

Una octava persona, una enfermera, será juzgada aparte. Los implicados arriesgan penas de hasta 25 años de prisión.

El proceso se desarrolla en dos audiencias semanales desde abril y se espera que se extienda al menos hasta julio.

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