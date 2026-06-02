La hija mayor de Reza Pahlaví: no luchamos por un trono, sino por la libertad

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Copenhague, 2 jun (EFE).- Noor Pahlaví, la hija mayor de Reza Pahlaví, heredero del sha Mohamed Reza Pahlavi, depuesto en 1979 por la revolución islámica y autoproclamado líder de la oposición iraní, aseguró este martes que su familia no está luchando por un trono, sino por la libertad de los iraníes, al tiempo que criticó el supuesto «silencio» de políticos y medios frente al régimen islámico.

En una intervención en el Foro de la Libertad de Oslo, la mujer, nacida en 1992 y que ha vivido toda su vida fuera de Irán, señaló que «el objetivo de mi padre y el nuestro como familia es uno solo: una transición hacia elecciones libres y justas en las que los iraníes decidan su propio futuro».

«No estamos luchando por un trono. Estamos luchando por la libertad, por un pueblo al que se le ha negado durante demasiado tiempo», recalcó.

Noor Pahlaví aseguró que la misión de su padre siempre ha sido un «Irán democrático y laico, donde el poder pertenezca a las personas».

«La República Islámica es una fuerza de ocupación que explota el suelo iraní, los recursos iraníes y las vidas iraníes para consolidar su propio poder y exportar su ideología», afirmó.

«Mi padre y su creciente coalición están preparados para la transición. El Proyecto Prosperidad para Irán es una hoja de ruta transparente y pública para reconstruir el país. Hemos hecho el trabajo. El futuro de Irán no es una esperanza. Tiene un plan», añadió.

La empresaria y modelo estadounidense recordó la muerte de Mahsa Amini en 2022 bajo custodia policial en Irán, tras ser detenida por no llevar bien el velo, y a los «40.000 iraníes masacrados» en las protestas de enero.

Después llegó la guerra de Israel y EE.UU. contra Irán.

«Muchos critican la guerra contra la República Islámica, pero ¿qué hay de la guerra que esta libra contra su propio pueblo?», dijo.

Noor Pahlaví criticó a Noruega, «el país que otorga el Premio Nobel de la Paz, por haber enviado «a su vice ministro de Exteriores a sentarse frente a los asesinos en Teherán durante el 75.º día de un apagón nacional de internet».

«Cuando estrechas la mano de asesinos mientras sus víctimas permanecen silenciadas en la oscuridad, no solo abandonas a esas víctimas: te conviertes en cómplice de su borrado», opinó.

También criticó el supuesto silencio de los medios cuando su padre visitó Berlín en abril pasado, al considerar que «ni un solo periodista preguntó a los padres destrozados por el dolor» que estaban presentes.

«No estoy aquí para pedirles que se preocupen. Preocuparse es pasivo. Estoy aquí para pedirles que elijan. No existe un apretón de manos neutral. O están junto a los 92 millones de iraníes que luchan por la libertad, o están estrechando las manos ensangrentadas de quienes los asesinan», argumentó. EFE

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