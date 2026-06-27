La hinchada panameña desafía a la lluvia en busca del primer punto mundialista

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East Rutherford (EE.UU), 27 jun (EFE).- Bajo una intensa lluvia, la afición panameña acudió este sábado al MetLife Stadium de Nueva Jersey rebosante de alegría, pese a que su selección ya está eliminada del Mundial 2026, pero con la esperanza de sumar los primeros puntos de su historia ante Inglaterra.

Después del banderazo del viernes en Times Square, los hinchas canaleros llegaron al estadio sorteando charcos para ver el último partido de su equipo en el Grupo L antes de volver a casa.

Un día desapacible para un partido de fútbol, aunque no para los seguidores del combinado centroamericano, algunos de los cuales iban sin paraguas, ni chubasquero y con una sonrisa dibujada en la cara.

Jair Nicolas, con sus gafas de sol y su cabello de rastas, avanza con su pareja entre una multitud de ingleses que corre para guarecerse de la lluvia. Ellos van tranquilos. Aunque es estadounidense, van con Panamá:

«Mis padres son de Panamá, mis abuelos, mi familia… Soy el primero nacido en Estados Unidos, pero apoyo a Panamá», comenta a EFE.

Lo único que le pide al cuadro de Thomas Christiansen es que juegue «con orgullo».

¿Preocupado por la lluvia? «Nada, es una Copa del Mundo, tenemos que venir aquí y apoyar al equipo. Es perfecto», asegura.

Carmen Allen y su tía, que camina ayudada por una muleta, superan los 60 años y les ha ayudado la organización a llegar hasta la puerta. Son de Panamá, pero viven en Nueva York. Están jubiladas.

Han podido venir porque fueron agraciadas con dos de las entradas que sorteó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para los partidos del Mundial 2026, cuyos precios en taquilla están por las nubes.

«Estamos aquí para divertirnos y pasarla bien, aunque llueva. ¡La lluvia no para esta fiesta!», exclama.

El viaje de Carlos Moreno y Margarita Miranda ha sido más largo. Viven en Ciudad de Panamá y han venido únicamente para ver el compromiso contra los ingleses. Son casi los primeros en llegar a las puertas de la casa de los Gigantes (béisbol) y de los Jets (NFL) de Nueva York.

Van vestidos con la camiseta de la selección panameña y un gorro de bufón con los colores de la bandera nacional. El país nunca ha conseguido ni siquiera un punto en una Copa del Mundo, pero este matrimonio piensa solo en la victoria.

Margarita destila optimismo: «3-0 a favor de Panamá». Ella y su marido comienzan a reírse. Carlos rebaja la euforia dentro de una visión más que positiva: «Panamá va a ganar 2-1. Tenemos potencial».

Tampoco les duele haber pagado «800 dólares y algo» cada uno por los boletos.

El partido entre Panamá e Inglaterra empezará a las 17:00 hora local (21:00 GMT) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Panamá no tiene opciones de clasificación, pero los Three Lions aún deben asegurar el liderato del Grupo L y ahuyentar los fantasmas del pasado, tras empatar sin goles contra Ghana en la segunda jornada. EFE

cms/gbf

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