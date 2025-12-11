La Hispanic Society participará en bicentenario de Goya con retrato de duquesa de Alba

Nueva York, 11 dic (EFE).- La Hispanic Society de Nueva York planea participar en el bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya y Lucientes, que se celebrará en 2028, con varias exposiciones, entre ellas una que incluye su enigmático retrato de la duquesa de Alba vestida de negro.

El director del museo, Guillaume Kientz, dijo a EFE que una de las muestras será «sobre Goya y la duquesa de Alba», un proyecto junto al Palacio de Liria en Madrid que reunirá los retratos de la aristócrata vestida de blanco, que tiene la Fundación Casa de Alba, y la de negro, propiedad de la Hispanic.

El museo estadounidense, fundado por el coleccionista Archer Milton Huntington, planea también una muestra «de diálogo» entre la portuguesa Paula Rego y Goya, basada en sus obras gráficas, y otra sobre la inspiración en Goya por parte de artistas como el cubano Roberto Fabelo.

Kientz, antes de la inauguración de una muestra reducida sobre Goya con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de EE. UU., destacó la colección del maestro español que alberga el museo, con más de 800 grabados, así como pinturas y dibujos.

También puso en valor el Centro de Investigación Goya, que se inauguró el año pasado en el museo y que busca promocionar la obra del pintor en EE. UU., alimentar a una nueva generación de investigadores y organizar un simposio anual, entre otros objetivos.

La Hispanic Society es un museo y biblioteca de investigación para el estudio de las artes y cultura de España, Portugal, Iberoamérica y Filipinas, fundado 1904 por el magnate Huntington; y reabrió en 2023 tras cinco años de cierre por renovación.EFE

