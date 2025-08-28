La hispano venezolana Elena Duque, protagonista en el Festival de Cine de Gijón, en España

Gijón (España), 28 ago (EFE).- La cineasta hispano-venezonala Elena Duque será la protagonista de uno de los focos del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que celebra su 63 edición del 14 al 22 de noviembre en esa ciudad del norte de España, anunció este jueves la organización del certamen.

El cine de Elena Duque se mueve entre la animación y el collage, incorporando formatos y métodos de trabajo analógicos para revisar temas como la identidad y el sentido de pertenencia a través de ejercicios plásticos en torno a lugares, objetos y texturas.

En febrero pasado Duque estrenó mundialmente su último cortometraje, PORTALES (2025), producido por la también cineasta Rocío Mesa, dentro de la sección Forum Expanded del Festival de Berlín, título que le valió una Mención Especial en la Sección Oficial Documental del Festival de Málaga, en España.

En Gijón, Duque realizará la performance ‘Curso de pintura rápida para principiantes’ (2023), en la que una proyección de cine en 16 milímetros da lugar a la exploración en directo de los conceptos básicos del arte pictórico.

La organización del FICX informó que la selección de este año incluye «las nuevas joyas» a cargo de «grandes firmas» del cine de autor contemporáneo, así como el descubrimiento de nuevos talentos y la creación de una nueva sección competitiva.

La competición Albar traerá de nuevo al cineasta rumano Radu Jude (Mejor Película en el FICX 2023 con ‘No esperes demasiado del fin del mundo’) que vuelve a Gijón con ‘KontinentalL’25’ (Rumanía, Suiza, Luxemburgo, Brasil, Reino Unido), avalada por el Oso de Plata al Mejor Guion en la Berlinale.

El estadounidense Ira Sachs visitará Gijón por primera vez para presentar ‘Peter Hujar’s Day’ (Estados Unidos, Alemania), protagonizada por Ben Whishaw y Rebecca Hall.

También estará la realizadora francesa Louise Hémon con su ópera prima ‘The girl in the snow’ (Francia), después de su estreno mundial en la Quincena de los Realizadores de Cannes y tras ser galardonada con el Premio Jean Vigo.

En la Competición Internacional Retueyos, ‘Magic Farm’ (Estados Unidos, Argentina, Reino Unido) marca el regreso al festival de la hispanoargentina Amalia Ulman, quien rodó y presentó en Gijón su ópera prima, ‘El Planeta’.

También podrá verse ‘Karavan’ (República Checa, Italia, Eslovaquia), el primer largometraje de la directora checa Zuzana Kirchnerová que tuvo su premiere mundial en la sección ‘Un Certain Regard’ del festival de Cannes.

La serbia Ivana Mladenovic (Premio Especial del Jurado en Locarno, Premio Sebastiane de San Sebastián) presenta ‘Sorella di clausura’ (Rumanía, Serbia, Italia, España), estrenada en el Concorso Internazionale del Festival de Locarno y recientemente galardonada con el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Sarajevo.

En la Competición Internacional FICX Premiere, Stephan Komandarev presentará ‘Made in EU’ (Bulgaria, Alemania, República Checa), la portuguesa Rita Azevedo Gomes hará lo propio con ‘Fuck the polis’ (Portugal) y Ben Rivers mostrará en Gijón ‘Mare’s Nest’ (Reino Unido, Francia, Canadá).

Dentro de sus actividades complementarias, el festival acogerá la instalación de la ficción sonora ‘Mi nombre es John Ford’, del español Alfonso S. Suárez, una obra ambientada en el Hollywood clásico, que recrea la reunión más importante y desconocida del Sindicato de Directores de Cine Americano en octubre de 1950, en plena Caza de Brujas. EFE

