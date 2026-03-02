La hotelera española Meliá inaugura una escuela de formación en Punta Cana

Santo Domingo, 2 mar (EFE).- La cadena hotelera española Meliá Hotels International inauguró este lunes en Punta Cana (este de la República Dominicana) una escuela de formación en hostelería y turismo en colaboración con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) del país caribeño.

La ‘Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá’ dispone de 11 aulas en las que se imparten programas teóricos y prácticos en áreas clave de la operación hotelera, entre las que se incluyen la recepción, cocina, restauración, mantenimiento, bares, inglés e informática, entre otras.

El centro tiene capacidad para formar hasta 800 alumnos al año, y está abierto a los colaboradores de Meliá, a sus familias y a los miembros de la comunidad de la provincia de La Altagracia, donde se ubica la escuela, informaron la compañía y la Presidencia dominicana en sendos comunicados.

En este proyecto, Meliá facilita las instalaciones, recursos materiales adicionales y su «saber hacer» en el sector turístico, mientras que el Infotep aporta el personal docente y parte del equipamiento necesario, según la información oficial.

El nombre oficial de la escuela rinde homenaje al empresario español Gabriel Escarrer Juliá, fundador de la cadena Meliá y padre del actual presidente de la compañía, Gabriel Escarrer Jaume. La escuela opera desde principios de este año pero este lunes fue su inauguración oficial.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y Escarrer Jaume, quien destacó que esta escuela lleve el nombre de su padre es «profundamente significativo».

«Representa su firme convicción de que el turismo tiene la capacidad de abrir caminos y generar oportunidades», indicó Jaume.

Por su parte, Abinader destacó la figura del fundador de la cadena Meliá y subrayó la importancia del servicio humano en el sector turístico.

«Un gobierno puede hacer la mejor publicidad y construir las mejores infraestructuras, pero si no cuenta con capital humano, que es lo más importante, el desarrollo nunca será igual», afirmó el presidente dominicano. EFE

