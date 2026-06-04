La hotelera indonesia Archipielago International aplaza la decisión de un regreso a Cuba

3 minutos

Yakarta, 4 jun (EFE).- La cadena indonesia Archipelago International, el grupo hotelero más grande del Sudeste Asiático, forma parte de las cuatro grandes empresas del sector que han abandonado total o parcialmente Cuba en la última semana y, según ha indicado a EFE, esperará «a ver qué sucede» antes de un eventual regreso a la isla.

El director de comunicaciones del grupo, Sari Purbaningrum, señaló a EFE que la «situación global es incierta por ahora», mientras que la empresa esperará a «a ver qué sucede» antes de tomar una decisión sobre una posible vuelta.

Archipelago International, responsable de importantes proyectos como el Grand Aston, situado en el Malecón habanero, dejó de gestionar los seis hoteles que operaba en la isla el miércoles, sumándose a la decisión de las grandes cadenas españolas Meliá e Iberostar y de la canadiense Blue Diamond, que fue la primera en dar ese paso.

Estos movimientos, con consecuencias económicas tanto para las empresas como para Cuba, están directamente ligados con la Orden Ejecutiva estadounidense del 1 de mayo que preveía sanciones para las personas y empresas que mantuviesen negocios con La Habana y con una medida similar adoptada una semana después contra el conglomerado empresarial del ejército cubano, Gaesa.

«Los hoteles dejarán de formar parte del catálogo de Archipelago International, dejarán de usar la marca Aston y no participarán en ningún programa del grupo», dice un comunicado difundido por la empresa.

Este jueves, las principales plataformas de viajes no permitían reservar habitaciones en ninguno de los seis hoteles que la compañía operaba en la isla hasta la víspera, mientras que varias de sus páginas comunicaban errores al intentar acceder a ellas.

Archipelago International llegó al mercado cubano en 2017, después de dos décadas consolidando su negocio, especialmente en el mercado local. Se estrenó con la firma del Grand Aston Varadero Resort, en el centro de la turística ciudad de Varadero, ubicándose entre el malecón y el mar.

La cadena se fundó en Indonesia en 1997, con dos hoteles, uno en la capital del país, Yakarta, y otro en la turística isla de Bali. Ambos comenzaron a operar bajo la marca Aston, en referencia a Aston International, denominación original de la compañía, sin embargo, en 2013, la empresa matriz adoptó el nombre de Archipelago International.

Según se define en su página web, es un grupo hotelero de propiedad privada con más de 45.000 habitaciones y residencias en más de 200 ubicaciones en el Sudeste Asiático, el Caribe, Oriente Medio y Oceanía.

Antes de su salida de Cuba, Archipelago International poseía seis hoteles en diferentes puntos de la isla, entre ellos Grand Aston Cayo Las Brujas, Aston Panorama Hotel o Aston Costa Verde Beach Resort.

En los cuatro primeros meses del año, la isla apenas recibió 328.608 turistas internacionales, un 55,8 % menos que en el mismo período del ejercicio previo, tras un abril con apenas 30.551 visitantes, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). EFE

sh-up/pav/jgb